Olasz–lengyel tengely Brüsszel ellen

Európában évek óta a francia–német tengely befolyása van túlsúlyban, a májusi európai parla­menti (EP-) választások után azonban Lengyelország és Olaszország új európai egyensúly megteremtésére törekszik majd – nyilatkozta tegnap Varsóban Matteo Salvini olasz belügyminiszter, akinek nyíltan vállalt célja, hogy egy európai pártcsaládba terelje az euroszkeptikus és bevándorlásellenes pártokat, a szövetségen belül szívesen látná a lengyeleket.

A kormányfőhelyettes posztot is betöltő Matteo Salvini olasz belügyminiszter alig egy éven belül az egyik legmeghatározóbb olasz politikus lett egész Európában, amely nem független attól, hogy neve összeforrt a bevándorlás és az azt támogató brüsszeli elit elleni küzdelemmel.

A jobboldali Liga vezetője hónapok óta nem csinál titkot abból, hogy a májusban esedékes EP-választásokon a Nemzetek és Szabadság Európája (ENF) nevű európai frakció égisze alatt egységbe tömörítené az euro­szkeptikus és migrációellenes erőket, a politikus éppen ezért azzal a céllal utazott tegnap Varsóba, hogy együttműködésre bírja a nemzeti-konzervatív lengyel kormánypártot.

Bár a Jog és Igazságosság (PiS) jelenleg az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) frakciójában foglal helyet, a pártcsalád elemzők szerint a megszűnés határán van, de legalábbis sokat veszít az erejéből, miután a frakció gerincét adó brit konzervatívok a brexit miatt idén már nem delegálnak képviselőt a csoportba – ez azonban egyúttal azt is jelenti, hogy a PiS-nek is érdekében áll új, erősebb európai szövetséges után nézni.

Salvini – miután lengyel kollégájával, Joachim Brudzinski belügyminiszterrel tárgyalt – ezzel kapcsolatban úgy nyilatkozott: Európában éveken át a francia–német tengely volt túlsúlyban, Varsó és Róma azonban új európai egyensúly megteremtésére törekszik.

Az olasz politikus hangsúlyozta: az új európai tavasz során a valódi euró­pai értékek reneszánsza jön, kevesebb lesz a pénzügy, kevesebb a bürokrácia, több a munka és több a családügy, és mindenekelőtt több a biztonság. Mint fogalmazott, a két ország közös tervet dolgoz ki, amely friss vérrel, új erővel, új energiával erősíti meg Európát. Felidézte: a lengyelek többször arról beszéltek, hogy Európának vissza kell térnie identitásához, a zsidó–keresztény gyökereihez.

Az olasz politikus szerda este személyesen is találkozott a PiS elnökével, Jaroslaw Kaczynskivel is, hogy rábírja az együttműködésre. A fő lengyel ellenzéki tömörülés, a Polgári Platform (PO) nem nézi jó szemmel a korábbi lengyel miniszterelnök és az olasz belügyminiszter közeledését, szerintük ugyanis annak célja az EU szétverése.

Formálódó szövetség

Közös európai parlamenti (EP-) képviselőcsoportot szeretne létrehozni a francia sárga mellényesekkel, valamint lengyel, horvát, finn pártokkal Luigi Di Maio olasz kormányfőhelyettes, az 5 Csillag Mozgalom (M5S) vezetője – derül ki egy tegnapi interjúból. A politikus elmondta: a következő napokban a francia sárga mellényesek néhány vezetőjével találkozik, ám nem árulta el, hogy kikről van szó, mikor és hol tervezik a találkozót a Rómában kormányra jutott mozgalom és a franciaországi utcákon tüntetők között. Luigi Di Maio tudatta: a tervezett EP-frakció­hoz a lengyel Kukiz’15, a horvát Élő Pajzs és a finn Most Mozgalom párt is megerősítette csatlakozását. A közös európai képviselőcsoport tízpontos programját február közepén akarják aláírni Rómában. A „közvetlen demokrácia nagy európai családját akarjuk létrehozni” – mondta Di Maio. Az M5S vezetője korábban is kiállt a sárga mellényesek mellett, január 7-én levélben biztosította támogatásáról a francia tüntetőket, az olasz politikus közeledését azonban Jacline Mouraud, a sárga mellényesek volt szóvivője többször elutasította. Az M5S a 2014-es EP-választáson a voksok 21,16 százalékát kapta Olaszországban. Jelenleg 12 EP-képviselője van, akik a Szabadság és Közvetlen Demokrácia Európája nevű frakcióban ülnek. (MTI)