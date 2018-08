Nyomtatható fegyverek miatt beperlik az államok a Fehér Házat

Máris több ezren töltötték le az internetről az AR–15-ös típusú gépkarabély 3D-s nyomtatásához szükséges tervet az Egyesült Államokban, holott ezt jogszerűen csak mától tehetnék meg az amerikai állampolgárok. Ilyen fegyvert használt a 2016-os orlandói tömegmészárlás elkövetője is, éppen ezért nem meglepő, hogy több szövetségi állam is pert indít a kormány ellen, amiért az engedélyezte egy texasi vállalatnak a nyomtatóprogram online hozzáférhetővé tételét.

A letölthető pisztolyok kora hivatalosan is megkezdődött – hirdeti honlapján a texasi Cody Wilson által megálmodott Defense Distributed (DD) vállalat, amellyel egy hónapja kötött megállapodást a washingtoni kormány, engedélyezve a cégnek egy 3D-s nyomtatóprogram online elérését, illetve azt, hogy a fegyverek tervei letölthetők legyenek.

A harmincéves férfi a Washingtonnal kötött egyezmény életbelépésének határideje előtt nem kívánt nyilatkozni a sajtónak, múlt héten azonban nagy felháborodást okozott azzal a Twitter-mikroblogon megosztott fotójával, amelyen egy sírkő látható, „amerikai fegyverellenőrzés” felirattal.

Az eset a törvényhozók körében is rendkívül nagy aggodalmat váltott ki, a félelmek szerint ugyanis a nyomtatható házi fegyverek valóban teljesen új alapokra helyezhetik az egyébként is ellentmondásos amerikai fegyverszabályozást.

A minap nyolc szövetségi állam és a szövetségi főváros, Washington vezetése is úgy döntött: keresetet nyújt be a Washington állambeli Seattle bíróságánál, arra kérve a döntéshozó szervet, hogy mondja ki semmisnek a kormány és a DD közötti megállapodást.

Pennsylvania államügyésze, Josh Shapiro szerint már vasárnapig legalább ezren le is töltötték az AR–15-ös típusú gépkarabély 3D-s nyomtatásához szükséges tervet, bár ez jogszerűen csak augusztus 1-jétől vált lehetségessé, mától kezdve pedig a várakozások szerint ugrásszerűen növekedni fog a letöltők száma – ezzel kontrollálhatatlanná válik a fegyvertartás.

Az amerikai sajtó emlékeztetett: az elkövető AR–15-ös típusú gépkarabélyt használt a 49 halálos áldozattal járó, 2016-os orlandói tömegmészárlásnál, valamint több sorozatgyilkos is.

– Lenne egy kérdésem a Trump-kormányzathoz: miért engedik meg, hogy veszélyes bűnözők ilyen könnyen fegyverhez jussanak? – fogalmazott Bob Ferguson washingtoni főállamügyész hétfői közleményében. Hangsúlyozta, hogy ezek a műanyagból elkészíthető fegyverek nem kerülnek majd be semmilyen nyilvántartásba, fémdetektorral nagyon nehéz a nyomukra bukkanni, és életkortól, mentális állapottól vagy bűnözői háttértől függetlenül bárki hozzájuk juthat.

A perkeresetet Washington állam, Massachusetts, Connecticut, New Jersey, Pennsylvania, Oregon, Maryland, New York és a főváros, Washington D.C. főállamügyészei közösen fogalmazták meg. Valamennyien demokrata pár­tiak, így félő, hogy a fegyverszabályozásról szóló vita ismét megreked az egymással szemben álló pártok érdekeinek ütköztetésénél.

Nem ver földhöz a költség

Házi 3D-s printerrel nem nagy ördöngösség fegyvert „gyártani”, még kézügyesség sem kell hozzá, és irdatlan mennyiségű pénzre sincs szükség. Igaz ugyan, hogy a Defense Disributed annak idején 8000 dollárért vette az eBayen a printert, de itthon már 200 ezer forinttól lehet kapni nem ipari felhasználásra szánt 3D-s nyomtatót. A letölthető szoftveren kívül már csak az alapanyagot kell beszerezni, ez fegyver esetében az ABS műanyag (akrilnitril-butadién-sztirol – ebből készül a legó is). Ez tekercsben kapható, általában egy kilogrammos kiszerelésben – ez mintegy 80 deka súlyú eszköz készítéséhez elegendő, ára tízezer forint alatt is lehet. A printer a műanyagot 200 Celsius-fok körüli hőmérsékletre hevíti, és rétegről rétegre a szükséges formába önti a digitalizált tervrajz alapján. A fegyver minden alkatrésze elkészíthető így, csak az ütőszeg van fémből. No meg lőszerért is a hagyományos fegyverkereskedésbe kell menni. (M. A.)