Novák Katalin: bekerült a családközpontú politikák jelentősége az EPP határozatába

Sikerült elérni, hogy az Európai Néppárt (EPP) kongresszusán elfogadott határozat szövegébe bekerüljön, hogy a demográfiai kihívásokra az elsődleges megoldást nem a migráció jelenti, hanem családközpontú politikákat kell folytatni – mondta Novák Katalin a közmédiának az EPP kongresszusán, szerdán Helsinkiben.

Az államtitkár kifejtette: olyan határozati javaslatot fogadtak el a kongresszuson, amely a gazdasági növekedésről szól, és ennek szövegébe beletettek egy utalást a demográfiai helyzetre, az európai demográfiai válságra, és azt is, hogy ebből a kiutat a családközpontú politikák jelentik. Azt is sikerült elérni, hogy a családi adókedvezmény rendszerét jó gyakorlatként megjelenítsék a dokumentumban – tette hozzá.

Kiemelte: a szöveg tehát kiegészült azzal, hogy a demográfiai kihívások jelentősek, ezekre az elsődleges megoldást nem a migráció jelenti, hanem családközpontú politikákat kell folytatni, és ennek jó eszköze lehet az a családbarát adózás, amelyet Magyarországon már több mint nyolc éve sikerrel alkalmaznak.

Novák Katalin hangsúlyozta: az EPP is az európai választásra készül, és az ilyen határozatok kijelölik azt az irányt, amelyet követnek. Most választási kampány indul, megfogalmazzák a legfontosabb alapelveket, irányokat, célokat. Amikor gazdasági növekedésről beszélnek – amely mindenki közös célja európai szinten is -, elkerülhetetlen a demográfiai vonatkozások megjelenítése, és ki kell mondani, hogy nem a migráció a megoldás, valamint minden tagállam szabadon dönthet arról, hogy milyen megoldásokat keres – mutatott rá.

Hangsúlyozta: az EPP politikai közösségében ismerik el azt, hogy a családok támogatása fontos eszköz a kilábalásban a demográfiái válságból.

Az államtitkár úgy látja, sokat sikerült előrelépniük, több javaslatukat is elfogadták, és talán sikerült az EPP-nek is fél évvel a választás előtt felismernie azt, hogy meg kell lenniük a konzervatív, hagyományosan a választóiknak szóló üzeneteknek. „Erős arcéle kell, hogy legyen az Európai Néppártnak, nem lehet az, hogy értékek nélkül maradjunk”, ezekről az értékekről nyíltan kell beszélni, és nem szabad elfeledni a családot és a biztonságot, mint közös értéket – vélekedett.

Novák Katalin elmondta: felismerték, hogy a biztonság az egyik fő üzenetük, fontos az összpontosítás a családokra, az erős közösségekre, továbbá lényeges a munka, amely a kiutat jelenti a rossz gazdasági helyzetből. Komoly cél továbbá a középosztály megerősítése. Ezek valóban egy konzervatív, kereszténydemokrata arcélet mutatnak, és erre nagy szükség van a választás előtt – közölte.

Arra is kitért, hogy remélhetőleg a Fidesz-KDNP által is támogatott jelölt, Manfred Weber nyeri el a néppárt csúcsjelölti tisztségét a kongresszuson. Ő az a jelölt, aki alkalmas arra, hogy csúcsjelöltként induljon az EPP színeiben (a jövő tavaszi európai parlamenti választásokon) – jelentette ki.

Az államtitkár azt mondta: mindenkinek az az érdeke, hogy jelentősen változzon meg az európai legfelső vezetés, „végre legyen az Európai Bizottságnak is egy olyan elnöke, akire mindannyian büszkék lehetünk, és nem szégyenkezni kell, amikor meglátjuk”.