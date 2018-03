Nők és gyerekek haltak meg a tálibok támadásában Kelet-Afganisztánban

Hét civil, köztük két nő és három gyerek halt meg a tálib lázadók rakétatámadásában gépkocsijuk ellen a kelet-afganisztáni Nangarhar tartományban – közölte hétfőn a helyi kormányzat.

A támadásban ketten megsebesültek, egyikük állapota válságos.

Az eset helyi idő szerint vasárnap este történt a Kabultól 120 kilométerre keletre fekvő tartomány Bati Kot körzetben. A támadók indítéka nem ismert.

Muhammad Gula Mangal tartományi kormányzó határozottan elítélte a terrorcselekményt, és utasította a biztonsági erőket az elkövetők kézre kerítésére.

Az ENSZ összesítése szerint Afganisztánban tavaly több mint 3430 civil halt meg, és több mint hétezren sebesültek meg a fegyveres konfliktushoz köthető incidensekben. Az esetek 65 százalékáért a tálibok és más lázadócsoportok tehetők felelőssé, míg húsz százalékuk a biztonsági erők áldozata lett.

Az esetek 11 százalékában a civilek a lázadók és a biztonsági erők kereszttüzébe kerülve haltak meg vagy sebesültek meg, amiért mindkét fél felelőssé tehető.

Dollármillióktól esnek el a tálibok a droglaboratóriumok elleni légicsapások miatt

Az afganisztáni heroinlaboratóriumok és ópiumkereskedések elleni légicsapások 164 millió dolláros bevételtől fosztották meg a kábítószer-kereskedőket, egyedül a radikális iszlamista tálibok mintegy 32,8 millió dolláros bevételtől estek el – közölte Tom Gresback, az Afganisztánban állomásozó amerikai fegyveres erők szóvivője.

A tálibok tartják ellenőrzésük vagy befolyásuk alatt Afganisztán területének 14,3 százalékát.

Az afgán és az amerikai légierő tavaly november 19-én indított légicsapásai több mint 40 droglabort semmisítettek meg, a szárazföldi csapatok pedig kábítószer-kereskedéseket számoltak fel. A légicsapások jobbára a dél-afganisztáni Hilmend tartomány drogüzemei ellen irányultak.

Az iszlamista lázadók egyik fellegvárának számító Hilmend központja az afganisztáni máktermesztésnek, amely 80-90 százalékát adja a világszerte előállított ópiumnak. A tálibok nemcsak megadóztatják a máktermesztést, de a kábítószer-csempészetből is kiveszik a részüket, ami eltérő becslések szerint mintegy 400 millió dolláros éves bevételhez juttatja őket. Úgy tudni, újabban a drogelőállításba is beszálltak, és heroint állítanak elő.

Közvetlenül a légi hadjárat előtt az ENSZ kábítószer-ellenőrzési és bűnmegelőzési hivatala (UNODC) Afganisztánról szóló éves jelentésében azt írta, hogy 2017-ben rekordmennyiségű, 9000 tonna – a heroin alapanyagául is szolgáló – ópiumot állítottak elő az országban, 87 százalékkal többet mint az előző évben.

Tavaly a tavalyelőtti évhez képest több mint kétszer akkora földterületen, vagyis 750 hektáron semmisítettek meg mákültetvényeket a tartományi kormányzatok. Ugyanakkor az illegálisan termelés alá vett földek száma is rekordértéket ért el. 2016-hoz képest ugyanis 60 százalékkal nagyobb területre, 328 ezer hektárra terjesztették ki a máktermesztést, különösen Afganisztán déli és északkeleti szegleteiben. A hektáronkénti átlagtermést is fokozni tudták 15 százalékkal a tavalyi eredményekhez képest. Pénzügyi értelemben az országban összesen előállított, termelői áron számított ópium értéke 50 százalékkal, 1,4 milliárd dollárra növekedett, vagyis a bruttó hazai termék (GDP) 7 százalékát tette ki.