Névtelen bankkártyára bukkant az M1 stábja Boszniában

A kártya bal felső sarkában az uniós zászló, mellette az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának logója található. Egy 16 jegyű kártyaszámmal van ellátva, érvényességi ideje jövő júniusig szól. És ami a lényeg, hogy a kártyatulajdonos neve nincs rajta, nem úgy mint az átlagos bank- vagy hitelkártyáknál.

Folyamatos a Velika Kladusához közeli illegális sátortábor felszámolása. Az M1 stábja is ott járt, és a sok szemét között ráakadtak arra, amiről már hetek óta beszélnek, azok a bizonyos UHNCR feliratú névtelen Master kártyák, amit az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága bocsátott ki.

A chipet kitörte belőle valaki, már akkor sem volt meg, amikor a sárban megtalálták. Az még nem állítható biztosan, hogy a kártya valódi, és valóban az ENSZ vagy az Európai Unió bocsátotta-e ki valamilyen bevándorlókat segítő program részeként. De az biztos, hogy első ránézésre nagyon hasonlít a hivatalos migránskártyákhoz – írja a hirado.hu.

A balkáni sajtó írt róla először néhány hete, hogy névtelen bankkártyákat találtak illegális bevándorlóknál. Az Európai Unió, az ENSZ és a kártyákat kibocsátó cég sem cáfolta, hogy valóban léteznek ilyen kártyák. Szerintük a névtelen kártyákat Görögországban kapják, és kizárólag ott használhatják a menedékkérők. Szerintük a program jó, a magyar kormány szerint viszont a névtelen kártyák segíthetik a terroristákat, és fenyegetik az európai emberek biztonságát.

Humanitárius program keretében adják át

Elsőként a horvát lapok számoltak be arról, hogy a Balkánon tartózkodó migránsoknál is feltűntek a kék színű, névtelen bankkártyák. Egy horvát rendőr ugyanis azt nyilatkozta, hogy több feltartóztatott migránsnál különös, név nélküli mastercard bankkártyákat találtak. Aztán kiderült, hogy ezeket az ENSZ és az Európai Bizottság adja a migránsoknak, egy humanitárius programban már 2017 óta.

Az ENSZ honlapján egy videón be is mutatják, hogyan lehet használni a bankkártyát. Például különböző boltokban és éttermekben is lehet velük fizetni. Ha a migránsnak készpénzre van szüksége, akkor pedig bárhol, bármilyen automatánál fel tud róla venni pénzt.

A bankkártyákat az amerikai MasterCard bocsátja ki. Az M1 megkeresésére azt írták, ezzel a humanitárius segélyszervezetek munkáját szeretnék segíteni. Az is kiderült, hogy a Mastercard humanitárius programjait Soros György 500 millió dollárral támogatta.

A kártyák létezését az ENSZ és az Európai Bizottság is megerősítette

A névtelen bankkártyák ügyében november elején megkeresték az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságát is. Válaszul közölték, a migránsok valóban kapnak személyre szabott bankkártyákat, amelyekre havonta utalnak pénzt. A kártyák létezését az Európai Bizottság is megerősítette. Elmondásuk szerint a felnőttek havi 150 eurót, vagyis nagyjából 48 ezer forintot kapnak havonta.

