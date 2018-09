Népszerű Duterte drogellenes küzdelme

A Fülöp-szigetek hetvenhárom éves elnöke fontolóra vette a visszavonulását

Beismerte a Fülöp-szigeteki elnök, hogy felelős a drogháború több ezer áldozatáért. A szókimondó Rodrigo Dutertét régóta támadják ENSZ-illetékesek és nemzetközi szervezetek, ám a helyiek körében továbbra is magas a népszerűsége. Az ellenzék az elnök elszámoltatását követeli, miközben Duterte is a visszalépését fontolgatja.

Bíróság elé állítaná a Fülöp-szigeteki ellenzék Rodrigo Duterte elnököt (képünkön), aki beismerte, hogy felelős a kábítószer-ellenes háborúban elkövetett, törvényen kívüli gyilkosságokért.

A délkelet-ázsiai ország vezetője csütörtökön az elnöki palota előtt mondott beszédében kiemelte, „egyetlen bűnöm a törvényen kívüli kivégzések voltak”.

A vitatott személyiségű elnök korábban már elismerte, hogy fiatalabban, Davao város polgármestereként személyesen lőtt agyon több bűnözőt, ám azt mindeddig tagadta, hogy ő lenne a felelős azokért a törvénytelen kivégzésekért, amelyek vezetése idején történtek. Duterte ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nincs bizonyíték ellene, és az említett bűnök a szabályszegő rendőrök terhére írhatók, nem kormányzati megrendelésre történtek.

Duterte 2016 májusában hirdetett háborút az illegális kábítószer-kereskedelem ellen, és azóta több ezer terjesztővel és feltételezett fogyasztóval végeztek a hatóságok a 103 milliós országban.

A halottak számát a kormányzat négyezerre becsüli, de a nemzetközi jogvédő szervezetek szerint ez a szám ennek akár háromszorosa is lehet. Drogellenes hadjárata meghirdetésekor maga Duterte is arra biztatta a lakosságot, hogy számoljanak le a kábítószerárusokkal.

A drogháborúval összefüggésben Duterte évek óta diplomáciai harcot vív Agnes Callamard ENSZ-jelentéstevővel, akit már azzal is fenyegetett, hogy személyesen felpofozza. Callamard számos alkalommal felhívta a figyelmet a törvénytelen gyilkosságokra, amelyek Duterte kormányzása alatt a drogellenes háborúban történtek, különösen a 2017-es, kiskorúakat is érintő halálesetekre. Callamard a történtek bizonyításán dolgozik, ám munkáját a Duterte-kormány hevesen ellenzi.

Az ENSZ-jelentéstevő tavaly májusban a fővárosba, Manilába utazott, hogy részt vegyen egy, az illegális kábítószerek témájában rendezett konferencián, a kormányzat szerint ezzel Callamard megsértette a protokollt. A hágai Nemzetközi Büntetőbíróság vizsgálatot indított arról, hogy történtek-e emberiesség elleni bűncselekmények a véres drogháború során. Duterte azonban a bíróságot létrehozó római statútumot baromságnak nevezte, és márciusban felmondta a Fülöp-szigetek tagságát a szervezetben.

Csütörtöki beszédében a 73 éves elnök azt is kiemelte, azonnal lemond, ha jó indokot mondanak neki. „Államcsínyről, lázadásról is szó van, el akarnak távolítani. Az irónia az egészben az, hogy én magam is vissza akarok lépni” – jelezte. Hozzátette, a rendőrséget és a katonaságot már tájékoztatta: ha nem tudja felszámolni a kormányban elburjánzó korrupciót, visszalép.

„Belefáradtam, ez az igazság” – mondta. A két éve megválasztott Duterte egyébként továbbra is rendkívül népszerű a Fülöp-szigeteken: bár 13 százalékkal visszaesett az elfogadottsága június óta, így is 75 százalékon áll. Az elnök drogellenes harca is népszerű, a megkérdezett helyiek 78 százaléka támogatja azt a The Philippine Star című helyi lap szerint.