Nemzeti hívószavak Merztől

A reménybeli CDU-elnök a konzervatív szálat erősíti meg pártjában

Alaposan felkorbácsolta az indulatokat Németországban Friedrich Merznek, a CDU/CSU parlamenti frakció korábbi vezetőjének potenciális visszatérése a nagypolitikába. Merzet a legtöbb sajtóorgánum máris a Kereszténydemokrata Unió (CDU) következő elnökeként és Angela Merkel utódjaként emlegeti. 2002-ben a politikus épp Merkel miatt távozott a frakcióvezetői tisztségből, majd maga mögött hagyta a Bundestagot is. Szerdai sajtótájékoztatóján a 62 éves politikus mindenesetre visszautasította a véleményeket, miszerint visszatérésével bosszút forralna a kancellár ellen.

– Nem kell kibékülnünk. A közelmúltban több alkalommal is találkoztunk, és nagyon jól megértettük egymást. Meggyőződésem, hogy jól kijövünk és boldogulunk majd – fogalmazott a kancellárral kapcsolatban Merz, aki arra is kitért: tizenhat éve természetesen nem tetszett neki, hogy át kell adnia a frakcióvezetői posztot, de azóta már megbékült a döntéssel.

A legtöbb forrás ezzel kapcsolatban megjegyzi: Merz valóban csak békülékeny módszerekkel érheti el, hogy valaha is kancellár váljon belőle, ugyanis az utódlás kérdésében Merkelnek minden bizonnyal kulcsszerep jut. Utóbbit támaszthatja alá Günther Oettinger német uniós biztos szerdai nyilatkozata is: „Elhibázza a pártvezetői tisztséget, aki azt gondolja, hogy már az első napon Angela Merkel ellen dolgozhat”.

Merz egyelőre elhessegette a jövőbeli kancellárszerep gondolatát, mondván, hogy pártvezetőként mindenekelőtt a CDU, illetve Németország megújítására törekszik. – Lendületre és megújulásra, a modernizáció folytatására, több fiatalra és nőre van szükség a párton belül, az eddigi eredmények lerombolására ugyanakkor indokolatlan lenne – fogalmazott, a CDU, illetve korunk legégetőbb kihívásaiként többek között a migrációt és globalizációt említve.

Merz potenciális elnöksége minden bizonnyal bevándorláspolitikai fordulattal is jár majd: a politikus már a kétezres évek elején is a Leitkultur (a domináns vagy vezető kultúráról szóló) vita konzervatív szárnyát képviselte, és idén nyáron is kritikával illette a kereszténydemokraták jelenlegi irányvonalát.

– A párt már nem tudja hogyan megszólítani a nemzeti-konzervatív gondolkodású németeket – idézte a Der Spiegel hírmagazin portálja a politikust, aki ezúttal valamivel óvatosabban fogalmazott, a párt megújítása kapcsán azt hangoztatva: a nemzeti identitásnak és a hagyományos értékeknek a gondolkodásban és a cselekedetekben egyaránt szilárd helyük kell hogy legyen. Arról is beszélt: folyamatosan kapcsolatban van a másik két elnökaspiránssal, Annegret Kramp-Karrenbauer pártfőtitkárral és Jens Spahn egészségügyi miniszterrel.

Spahn csütörtökön a Frankfurter Allgemeine Zeitung hasábjain bírálta a kancellárt, aki szerinte a bevándorlási nézeteivel vívta ki a párt rosszallását.

„A menekültpolitika az elefánt a szobában” – írta a Merkel kritikusaként ismert tárcavezető. Armin Laschet, Észak-Rajna-Vesztfália kormányfője kizárta, hogy indulna a decemberi vezetőválasztáson. A korábban szintén potenciális CDU-elnökként emlegetett politikus a kancellári és pártvezetői tisztség szétválasztásával indokolta a döntését – írta a Die Welt.