Nem nagyon bíznak házastársaik gazdálkodási képességeiben a csehek

„A nők és a férfiak egyaránt úgy vélik, hogy partnerük kétszer annyit költ el feleslegesen, mint ők maguk” – jelentette ki Jana Oprsalová, a Postovní banka ügyvezető menedzsere csütörtökön Prágában, amikor ismertette a felmérés eredményét. Az országos felmérésben a cseh családok gazdálkodási szokásaira kérdeztek rá.

A nők 19 százaléka felrója partnerének, hogy túl sokat költ cigarettára, a férfiak 15 százaléka szerint partnerük ruházati kiadásait túlozza el – hozta fel példaként Jana Oprsalová. „Érdekes, hogy az emberek saját magukhoz is szigorúak és kritikusak, és gyakran olyan kiadásokat rónak fel maguknak, amelyeket partnerük nem kifogásol” – jegyezte meg a menedzser.

A megkérdezettek egyharmada például úgy véli, hogy túl sokat költ ennivalóra és italra, s hogy partnerük ebben takarékosabb. Számos válaszoló azt mondta, hogy kevesebbet is költhetne szórakozásra a barátaival.

A felmérés kimutatta, hogy növekedőben van a partnerek közti bizalmatlanság. A férfiak 20 százaléka például nem lenne hajlandó pénzt kölcsönözni partnerének és nem bízná rá az esetleges közös kasszát. A nőknél ezt az álláspontot a megkérdezettek 28 százaléka képviselte.

Általában érvényes, hogy a fiatalabbak inkább kisegítenék a partnerüket, mint az idősebbek. Míg a 30 éven aluliaknak csak 17 százaléka nem lenne hajlandó pénzt kölcsönözni partnerének, addig a 60 éven felüliek körében ez már több mint 30 százalék.

„A párkapcsolatokban egyre inkább növekszik a bizonytalanság és csökken a kölcsönös bizalom. Ez gyakorlatilag a kapcsolat minden területére érvényes” – kommentálta a felmérés eredményét Martina Jirovská, pszichológus.

Hasonló tapasztalatról számolt be Petr Smolka pszichológus is. „A házasság előtti partneri szerződés lehetőségét 1998-ban vezették be újra Csehországban. Míg pár évig szinte senki sem élt vele, ma már a jegyesek több mint 20 százaléka. Ez a növekedés sok mindent elárul” – jegyezte meg Smolka.