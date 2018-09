Nem módosította alapkamatát a Bank of England

A piaci és elemzői várakozásoknak megfelelően nem hajtott végre újabb kamatemelést szeptemberi kamatdöntő ülésén a Bank of England monetáris tanácsa.

A csütörtöki bejelentés szerint így változatlanul 0,75 százalék a brit jegybank irányadó kamata. A monetáris testület egyhangúan szavazott: mind a kilenc tag, köztük Mark Carney, a Bank of England kormányzója a kamattartásra voksolt.

A Bank of England tavaly novemberben, tíz év után először emelte alapkamatát, 0,25 százalékponttal 0,50 százalékra. Ezt a múlt hónapban újabb 0,25 százalékpontos emelés követte, így alakult ki a jelenleg érvényes 0,75 százalékos alapkamat.

A piaci szereplők és az elemzői közösség szinte konszenzusos várakozása az, hogy a Bank of England a brit EU-tagság jövő márciusban esedékes megszűnéséig (Brexit) nem hajt végre újabb kamatemelést.

A jegybank monetáris tanácsának csütörtöki közleményében szerepel is olyan közvetett utalás, amely alátámasztani látszik ezt a várakozást. A kommüniké szerint a brit gazdaság kilátásait jelentősen befolyásolhatják a háztartások, az üzleti vállalkozások és a piacok reakciói a brit kilépési folyamattal összefüggő fejleményekre.

A közlemény hangsúlyozza azt is, hogy egyes jelek szerint a monetáris tanács előző ülése óta növekedtek a Brexit-folyamat jövőbeni fejleményeivel kapcsolatos bizonytalanságok, mindenekelőtt a piaci szereplők körében.

Ruth Gregory, az egyik legnagyobb londoni pénzügyi-gazdasági elemzőház, a Capital Economics brit gazdasági kérdésekkel foglalkozó közgazdásza a kamatdöntést és a monetáris tanács csütörtöki közleményét értékelő gyorselemzésében közölte: a ház alapeseti feltételezése az, hogy London „csak a 24. órában” jut majd megállapodásra a Brexit feltételrendszeréről az EU-val, és ez várhatóan arra készteti a brit jegybank monetáris testületét, hogy 2019 előtt ne emelje ismét az alapkamatot.

A Capital Economics szakértője közölte ugyanakkor azt is, hogy ha lesz megállapodás az EU-val, és ha a brit gazdaság jól teljesít a következő időszakban, a cég várakozása szerint a Bank of England 2019-ben és 2020-ban is két-két további kamatemelést hajt végre, és 2020 végére 1,75 százalékig emelkedik az alapkamat.

A Capital Economics vezető elemzője elismerte, hogy ez az előrejelzés meghaladja a piaci várakozást, amely a következő három évre összesen két kamatemelést valószínűsít. Ruth Gregory szerint azonban a cég prognózisába is „belefér még” a monetáris tanács útmutatása, amely „fokozatos és korlátozott” jövőbeni kamatemeléseket helyez kilátásba.

Más nagy londoni házak ugyanakkor a Brexit-folyamatból, különösen a megállapodás nélküli kilépés lehetőségéből eredő komoly növekedési kockázatokra hívták fel a figyelmet legutóbbi elemzéseikben.

A The UK in a Changing Europe (Az Egyesült Királyság a változó Európában) nevű, elsősorban az Európai Unió és Nagy-Britannia gazdasági-kereskedelmi kapcsolatrendszerének kutatására szakosodott londoni elemzőműhely új tanulmánya szerint a 2007-2008-as pénzügyi válság idején a brit pénzügyi rendszer kis híján összeomlott, és csak a Bank of England által a bankrendszerbe juttatott likviditásinjekció akadályozta meg a teljes szektorszintű csődöt.

A ház szerint azonban most nincs olyan intézmény, amely ugyanígy készen állna a kereskedelmi rendszer megvédésére megállapodás nélküli Brexit esetén, és ebben a helyzetben egyértelműen lehetséges – bár nem elkerülhetetlen – súlyos recesszió kialakulása a brit gazdaságban.