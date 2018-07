Nem merült fel Merkelben a távozás gondolata

Kormánya munkája mellett állt ki Angela Merkel pénteki, politikai idényzáró sajtótájékoztatóján. A német kancellár kiemelte, a megingott bizalom visszaszerzésén dolgozik, és beszélt országa bevándorlási álláspontjáról is.

Több mint egy órán át válaszolt Angela Merkel tegnap újságírók kérdései­re a nyári szabadságolások előtti sajtókonferenciáján. A negyedik terminusát töltő 64 éves kancellár a migrációs politikákkal, a kormányon belüli ellentétekkel és a bizalomvesztéssel kapcsolatban is válaszokat adott. Kiemelte, kész tisztségében maradni mandátuma lejártáig, 2021-ig, és mindeddig sem gondolkozott el a lemondáson.

A kancellárt annak kapcsán kérdezték újságírók, hogy a menekültválság kibontakozása óta megingott a bizalom a német kormányban. Szóba került a kormányzó uniópártok közötti ellentét is. A kancellár elmondta: a jövőben is együtt tud dolgozni Horst Seehofer szövetségi belügyminiszterrel. Seehofer pár hete egyoldalú intézkedésekkel és lemondással fenyegetőzött, ha nem lehet visszafordítani a határról azokat a menedékkérőket, akik már más uniós országban is adtak be kérelmet.

A kancellár most úgy fogalmazott, az ő visszafordításukkal kapcsolatosan kétoldalú megállapodásokat kötnek az érintett országokkal. Megjegyezte, a megosztottságot a társadalomban is csak párbeszéddel lehet áthidalni, és ő azon fog dolgozni, hogy a megingott bizalmat visszaszerezze.

A migrációs vita szándékolt lezárásának része, hogy Berlin az év végéig javaslatot készít az EU-n kívülről érkező munkaerő helyzetének szabályozására. Merkel most azt mondta: ez Németországnak is érdeke. Szavai szerint nagy jelentőséget tulajdonít a kérdésnek, mert a szabályozás az illegális bevándorlás ellen is alkalmazható lesz, másrészt enyhítheti a munkaerőhiányt egyes kulcsterületeken.