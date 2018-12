Nem ment többet a civilhajó

Idén több ezer menedékkérő tért haza Görögországból

Felhagyott tevékenységével a Földközi-tengeren több tízezer migránst megmentő Aquarius civilszervezeti mentőhajó – jelentette be a hajót üzemeltető Orvosok Határok Nélkül (MsF) segélyszervezet. Az MsF és társszervezete, az SOS Méditerranée közölte, hogy több európai kormány „rágalomhadjárata” miatt voltak kénytelenek véget vetni a mentésnek a hajóval. Az Aquarius szeptember óta a franciaországi Marseille kikötőjében vesztegel, mert Gibraltár után Panama is megvonta a hajózási engedélyét. A bejegyzést Svájc is megtagadta, mivel Bern szerint a földközi-tengeri mentést összehangoltan kellene végezni.

Athénban a rendőrség pénteken arról számolt be, hogy az év eleje óta 12 ezer menedékkérő tért vissza szabad akaratából saját hazájába Görögországból. A legtöbben Albániába tértek vissza, de sokan Irakba, Iránba és Grúziába utaztak. A visszatéréseket a Nemzetközi Migrációs Szervezet is segíti, és a hazatérők 500–1500 euró közötti segélyt kapnak az újrakezdéshez.

Ugyancsak Görögországban több mint száz embert állítottak elő pénteken, miután zavargások törtek ki Athénban és Szalonikiben egy, a rendőrség által agyonlőtt 15 éves fiú halálának 10. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezéseket követően – jelentették a görög hatóságok. A rendőrség ismertette: Athénban 66 embert állítottak elő a csütörtök délután kezdődött erőszakos események miatt, közülük tizenhármat letartóztattak. Szalonikiben további 52 embert állítottak elő, s közülük 15-en kerültek letartóztatásba – írja az MTI.

Athénban a tüntetők barikádokat állítottak fel, ezeket meg­gyújtották, a rendőröket pedig gyújtóbombákkal, kövekkel és petárdákkal dobálták. A rendőrség könnygázt, villanógránátot és vízágyút vetett be a tömeg ellen. A demonstráció csütörtökön békésen kezdődött, a felvonulók a megemlékezésen kívül a magas munkanélküliség ellen tiltakoztak.