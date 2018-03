Nem áll le a washingtoni forgóajtó

Különös idegjáték kezdődött az amerikai fővárosban: a 22 év szolgálat után esedékes nyugdíja jelentős részét is elveszítheti Andrew McCabe, a Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) távozásra kényszerült igazgatóhelyettese, miután az FBI illetékesei az idő előtti menesztését javasolták azelőtt, hogy vasárnap letelne a felmondási ideje.

McCabe-et azzal vádolták, hogy kényes információknak a sajtóhoz való kiszivárogtatását segítette elő. De politikai gyanúba is került, miután felesége demokrata párti színekben indult a választásokon, és Donald Trump – aki szerint McCabe Hillary Clinton „bábjaihoz” köthető – állítólag személyesen kérdezte meg tőle, kire is szavazott a 2016-os elnökválasztáson. McCabe sorsáról a szintén ingatag helyzetben lévő Jeff Sessions igazságügy-miniszter kezében van a döntés.

Az FBI vezetése fél év alatt gyakorlatilag lecserélődött, összhangban azzal, hogy a Trump-elnökség alatt egy mókuskerék sebességével pörög a többi washingtoni forgóajtó is. Tizennégy hónap után a Központi Hírszerző Ügynökség, a CIA élén is váltás esedékes, miután annak vezetője, Mike Pompeo a kijelölt külügyminiszter lett Rex Tillersonnak a hét elején bejelentett menesztését követően. Összehasonlításul: Robert Muel­ler, a 2016-os elnökválasztási kampány orosz kapcsolatait vizsgáló különleges ügyész nemrég 12 éven át irányította az FBI-t, Allen Dulles pedig régebben nyolc évig a CIA-t.

Az általános vélemény szerint a szokásosnál jóval nagyobb washingtoni fluktuációnak egyszerű oka van: a legtöbben nem sokáig bírják a szeszélyes, kiszámíthatatlan, ma is inkább egy New York-i ingatlanmágnásra, semmint amerikai elnökre emlékeztető Trumpot – vagy pedig ő nem bírja ki őket. Így a Fehér Házban bő egy év alatt már a második stábfőnöknél tartanak – de John Kelly volt tábornok legalább fegyelmezett katona –, ugyanúgy a második nemzetbiztonsági tanácsadónál, miközben négy kommunikációs igazgató is távozott.

Elköszönt nemrég Gary Cohn, Trump gazdasági tanácsadója is, akinek az acélra és alumíniumra kivetett amerikai importvámok jelentették az utolsó cseppet a pohárban. Utódja – mint szerdán bejelentették – Larry Kudlow konzervatív közgazdász lesz, akit Trump, aki állítólag nem olvas, csak hírcsatornákat néz, a CNBC üzleti televízió arcaként ismert. Kis szépséghiba: a Trumppal több ponton is egyetértő Kudlow is ellenezte az importvámok kivetését.