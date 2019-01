Nem hajlandó felesküdni a világi Indonéziára a börtönben lévő iszlamista hitszónok

Nem hajlandó felesküdni a „világi” Indonéziára a tizenöt éves börtönbüntetését radikális hitszónok, Abu Bakar Bashir, noha Joko Widodo elnök leszögezte, ez a feltétele annak, hogy méltányosságból szabadon engedjék az idős férfit – jelentették hírügynökségek kedden.

Wiranto belbiztonsági miniszter a nyolcvanéves iszlamista hitszónok ügyében leszögezte: csakis akkor kerülhet szabadlábra, ha hűséget esküszik az indonéz államnak és a Szukarno elnök által lefektetett, úgynevezett Pancsaszilának, azaz az „öt elv” politikájának, amely egyebek mellett az ország szekuláris berendezkedését is magában foglalja.

Wiranto nyilatkozatát Widodo elnök is megismételte, hozzátéve, hogy a szabadlábra helyezésnek ezek az alapvető feltételei. Az elnök jogi tanácsadója azt mondta, Bashir azzal az indokkal tagadta meg a hűségesküt, hogy egyedül Istennek és az iszlám vallásnak tartozik hűséggel.

Noha a múlt héten Widodo még azt mondta, Bashirt – tekintettel meggyöngült egészségi állapotára – szabadon engedik, hétfőn már úgy nyilatkozott: átgondolják a dolgot.

A hitszónokot 2011-ben tizenöt év börtönbüntetésre ítélték terrortámadásokra való felbujtás miatt, illetve azért, mert segített megszervezni az iszlamisták egy kiképzőtáborát a nyugat-indonéziai Aceh tartományban.

Bashirt tartják az al-Kaidának hűséget esküdt indonéziai Jemaah Islamiyah terroristacsoport szellemi vezetőjének. A szervezet jelentkezett elkövetőként a többi közt a 2002-ben Balin elkövetett, több mint kétszáz ember halálát okozó terrortámadásért is.