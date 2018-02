Nem hagy alább az ukránosítás

Kijev mást mond, mint amit cselekszik

Ukrajna a kommunikáció szintjén igyekszik mindent elkövetni azért, hogy kedvezőbb színben mutatkozzék az oktatási törvénnyel kapcsolatban. Vezetőik azt ígérik, korrigálni fognak a Velencei Bizottság ajánlásai alapján. Ám valójában ezek csak elterelő műveletek mindaddig, amíg nem módosítanak a botrányos jogszabály betűin.

Kijevben azt próbálják eljátszani az euró­pai intézményekkel, a budapesti diplomáciával és a kárpátaljai magyar szervezetekkel szemben, amit belpolitikai vonatkozásban már számtalanszor megtettek: konkrét cselekedetek helyett csak szépeket ígérgetnek.

Jobbára csak arra használják fel a különböző szintű konzultációkat – Lilija Hrinevics oktatási miniszter és Pavlo Klimkin külügyminiszter is személyesen járt Kárpátalján, találkozott az ottani magyar vezetőkkel, iskolákba látogatott el –, hogy elmondhassák: részükről folyamatos az egyeztetési szándék, de az érintett közösség képviselői mereven elzárkóznak mindentől.

Milyen kompromisszumról lehet szó ott, ahol semmiféle konkrét enyhítést nem kínálnak, csupán a legkülönfélébb trükkökkel próbálják belekényszeríteni a magyar és a román kisebbséget egyaránt az erőszakos és példátlan ukránosítási folyamatba?

Hrinevics miniszter asszony hiába ígérte meg román kollégájának, hogy három évvel, 2020 helyett 2023-ig kitolják a törvény vitatott nyelvi passzusának, a hírhedt 7. cikknek az alkalmazását, ha a hétköznapokban ezzel homlokegyenest ellenkezőleg cselekszik.

Személyesen az ő aláírása szerepel azon a dokumentumon, amely arra emlékezteti a kárpátaljai oktatási főosztályt, hogy Ukrajnában az oktatás nyelve minden tanintézményben az államnyelv.

Ennek szellemében pedig arra szólítja fel a regionális oktatásügy vezetőit: tartassák be, hogy az iskolákban tanár és tanuló csakis az ukránt használja, még órákon kívül, az egymás közti kommunikáció során is. És ez még nem minden, hiszen azt is kérik, hogy egyes humán tárgyakat már 2018 szeptemberétől ukránul tanítsanak.

Éppen ezért volt jogos a magyar diplomácia felháborodása, amikor határozottan cáfolták Vaszil Bodnar ukrán külügyminiszter-helyettes hétközi ungvári tárgyalása után tett nyilatkozatát.

Miután a kijevi külügyi tárca helyettese egyeztetett kollégájával, Magyar Leventével, másnap már arról beszélt az ukrán médiának, hogy közel a megállapodás a magyar féllel, már ami az oktatási törvényből adódó nézetkülönbségeket illeti.

Ilyen előzmények után erősen kétséges, hogy milyen eredménnyel zárul a szerdán Kijevben esedékes újabb egyeztetés, amikor a szaktárcába várják a kárpátaljai magyarság képviselőit.

Egyébiránt ezen a napon került volna sor az Ukrajna–NATO munkabizottsági ülésre, amelyet Magyarország – az oktatási törvény okán alkalmazott – vétója miatt halasztanak el.