Nem épít erőművet a Hitachi Walesben

Három atomprojektet mondtak vissza, emiatt energiaválságba kerülhetnek a britek

Komoly energiaválságba sodorhatja Nagy-Britanniát, hogy rövid időn belül immár a harmadik atomerőmű építése látszik füstbe menni. Tegnap a Hitachi függesztette fel walesi projektjét az építési költségek elszabadulására hivatkozva.

A Toshiba novemberi bejelentése után most az ugyancsak japán Hitachi közölte, hogy kihátrál nagy-britanniai atomerőmű-építési projektjeiből – de legalábbis felfüggeszti őket –, válságközeli helyzetbe sodorva a brit energetikai ipart. Jelesül a walesi Anglesey szigetmegyében elkezdett Wylfa Newydd létesítményről van szó. A 16 milliárd font értékű projekt az új atomerőművek sorában a második lett volna a Hinkley Point C blokkja után, de a japán konglomerátum nem tudott megegyezni a londoni kormánnyal a költségekről.

A Hitachi igazgatótanácsa tegnap adta áldását a projekt felfüggesztésére, s inkább hajlandó lenyelni 300 milliárd jen (2,14 milliárd font) veszteséget a kivonulás kapcsán, semmint a projekt végén adott esetben még többet elviselni. Mindez, persze, nem vigasztalja a kabinetet, amely jelentős beruházásokra számított a brexit után.

A szakszervezetek is rosszallásukat fejezték ki a visszavonulás miatt, mivel emiatt mintegy 300 munkahely szűnik meg a Hitachi brit leányvállalatánál, a Horizon Nuclear Powernél, további ezer a beszállítói láncban válik fölöslegessé, illetve több ezer munkahely nem jön létre az építési munkálatok elmaradása miatt. A The Guardian című brit lap szerint a Wylfára mért csapás semmivé foszlatja a Hitachi második atomerőműve felépítésének reményeit is a gloucestershire-i Oldburyben.

– Kénytelen vagyunk felfüggeszteni a Wylfa Newydd-projektet és az Oldburyvel kapcsolatos munkálatokat, amíg nem találunk megoldást. Addig is csökkentjük jelenlétünket, de meghagyjuk a lehetőséget a munka folytatására a jövőben – fejezte ki sajnálkozását Duncan Hawthorne, a Horizon Nuclear Power vezérigazgatója a brit lap szerint.

Rontja a helyzetet az is, hogy tavaly novemberben a sToshiba mondta le részvételét a Cumbria megyei Moorside-ban létesítendő atomerőmű építésében, s ő is inkább veszni hagy a kivonulás miatt 125 millió fontot. A három erőmű a brit áramigény 15 százalékát fedezte volna. A brit kormány ugyan jelezte, hogy elkötelezett új erőművek építése iránt, de a tárgyalások igen keménynek bizonyultak mindkét fél részéről. Ennek ellenére London nem mond le alternatív megoldások kereséséről a jövőbeni nukleáris programok megvalósítása érdekében.

Természetesen maga az iparág is hangoztatja fontosságát. Tom Greatrex, a Nuclear Industry Association atomipari szövetség vezetője szerint új erőművek sürgős építése azzal indokolható, hogy 2030-ra egy kivételével az összes régebbi brit atomerőművet le kell szerelni. A vitába a Hinkley Point fejlesztője, az EDF Energy is bekapcsolódott. A konzorcium szerint saját projektjei jól haladnak a Suffolk megyei Sizewellben, s nagy jövő előtt áll az atomenergetikai ipar Nagy-Britanniá­ban.

Ugyanakkor Rebecca Long-Bailey, a Munkáspárt árnyékkormányának energetikai minisztere megjegyezte: – Két hónappal ezelőtt a kormány finanszírozási tehetetlensége miatt a Toshiba kivonult Moorside-ból, s ez csapás volt a brit energiabiztonságra, a szénmentesítési célok elérésére és Cumbria gazdaságára.