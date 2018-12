Nem csillapodik a francia népharag

Közel kilencvenezer biztonsági igyekszik kordában tartani az országos tüntetéssorozatot

Bár a tömeges tüntetéseket kiváltó üzemanyagadó bevezetésétől meghátrált Emmanuel Macron francia elnök, azonban minden jel arra utal, hogy túl későn: szombaton az eddigi legnagyobb országos megmozdulásra készülnek fel a hatóságok Franciaország-szerte, az utcára vonulókat pedig nem ideológia, hanem a kormányellenesség és a „jobb megélhetésért” való küzdelem tartja össze.

Bejárták tegnap az egész világsajtót azok a képsorok, amelyeken francia gimnazisták tarkóra kulcsolt kézzel térdepelnek a sárban precíz sorokba rendezve, miközben felfegyverzett rohamrendőrök zárják őket körgyűrűbe, őrizve a fiatalok mozdulatlanságát.

A megrázó videó a Párizstól alig ötven kilométerre fekvő Mantes-la-Jolie város 151 gimnazistáját mutatja, akik a békés tiltakozás határait messze túllépve autókat és szemeteseket gyújtottak fel, kövekkel dobálták a rendőröket, majd végül össze is csaptak a hatóságokkal, az interneten rövid időn belül tízezrek által megosztott felvételt azonban a legtöbben a rendőrök fiatalokkal szembeni túlzott agressziója miatt találták kifogásolhatónak.

„Tűrhetetlen”, „megengedhetetlen”, „hátborzongatóan hűvös” – idézett néhányat a kommentárok közül a Le Figaro francia konzervatív napilap, amely ugyanakkor a kormány reakcióját figyelembe véve arra int: ezeket a képsorokat a kisváros közterületein elkövetett súlyos vandalizmus és személyi vagyonok megrongálásának összefüggésében kell értelmezni.

Az eset ráadásul nem egyedi, a diákok ugyanis országszerte alaposan kivették a részüket az eredetileg az üzemanyagok adójának emelése ellen tiltakozó, de egy ideje már Emmanuel Macron elnökségével való általános elégedetlenséget kifejező sárga mellényesek több mint három hete tartó sztrájkjából: a belügyminisztérium közlése szerint országszerte mintegy 280 oktatási intézménynél volt tüntetés, illetve rendzavarás, amelynek eredményeként több mint 700 diákot állítottak elő.

A héten történt rendbontás azonban a francia sajtó szerint csupán „előjáték” volt a mára tervezett, negyedik országos tiltakozónapon várható felforduláshoz képest, és ezt támasztja alá a belügyminisztérium közlése is, miszerint Franciaország-szerte 89 ezer biztonságit mozgósítanak. Csak a fővárosban nyolcezer rendőr lesz készenlétben, ráadásul az utcákra vezénylik a csendőrség tucatnyi páncélozott járművét is, amelyeket a 2005. évi elővárosi tüntetések során vetették be utoljára.

A rendkívüli intézkedések dacára a kormány a retorikájában igyekszik nem túl nagy jelentőséget tulajdonítani az egész országot megbénító tüntetéseknek: Christophe Castaner belügyminiszter tegnap hangsúlyozta, „tízezer ember nem a nép, ez nem Franciaország, ez egy törpe kisebbség”, majd hozzátette: ebben a kisebbségben vannak „békés és jóindulatú emberek, de olyanok is, akik radikalizálódtak, akiket elragadott az erőszak és a gyűlölet, amelyet szélsőséges csoportok és mindenféle összeesküvők kihasználnak”.

Elemzők szerint egyébként annyi bizonyos, hogy a tüntetők összetételét tekintve nem lehet homogén masszáról beszélni: továbbra sincs sem vezetője, sem egységes ideológiája a megmozdulásoknak, a társadalom többsége azonban támogatja a mozgalmat, annak ellenére, hogy Emmanuel Macron szerdán visszavonulót fújt, és végül elállt a tiltakozásokat kiváltó üzemanyagadó bevezetésétől.

A lecsúszó középosztály általános sztrájkjává vált mozgalom hangadóinak követelései ráadásul sokszor ellenkező irányba mutatnak, az egyetlen közös pontnak csupán a „jobb megélhetésért” folyó küzdelem határozható meg, valamint a kormányellenesség, a francia államfőt ugyanis a sárga mellényesek a héten bejelentett engedmények ellenére is lekezelőnek és süketnek tartják a mindennapos problémákra. Úgy vélik, hogy a kormány csak az erőszak miatt hátrált meg, de továbbra sem érzékeli a nehézségeiket.

Ma egyébként a legjelentősebb múzeumok, a Louvre, az Orsay, a Pompidou Központ zárva lesznek, nem látogatható az Eiffel-torony sem, és elmarad az előadás az operában. Több sporteseményt is lemondtak, a belvárosi üzletek kirakatait elbarikádozták, a hatóságok pedig arra kérik a Champs-Élysée-n lévő üzleteket és éttermeket, hogy ne nyissanak ki.