Napirenden a rendkívüli állapot

Rekordhosszúra nyúlt az amerikai államigazgatás három hete tartó kényszerszünete

Csaknem azt mondanám, hogy feltétlenül megteszem, ha szükséges – latolgatta az amerikai elnök annak a valószínűségét, hogy bevezeti-e a rendkívüli állapotot. Ez lehetőséget adna Donald Trumpnak, hogy pénzeket csoportosítson át az elnöksége presztízskérdésévé vált határfalra anélkül, hogy ehhez meg kelljen egyeznie az ellenzéki demokrata politikusokkal. A kialakult patthelyzet nyomán ma már három hete tart, és ezzel példátlanul hosszúra nyúlt az államigazgatás részleges leállása.

A demokrata pártiak hajthatatlanságával és a nemzetbiztonság iránti saját felelősségérzetével indokolva Donald Trump lemondta a részvételét a davosi Világgazdasági Fórumon, jelezve: inkább otthon marad, ha elhúzódik a Washingtonban kialakult költségvetési válság. De a svájci út csak kilenc nap múlva lenne esedékes, így nem világos, hogy az elnök valóban számít-e erre az eshetőségre vagy pedig blöfföl, azt akarván mutatni, hogy a végsőkig kész elmenni a demokratákkal való konfliktusban.

A nézeteltérés lényege: Trump továbbra sem hajlandó engedni abból, hogy a falat meg kell építeni a mexikói határon a törvénytelen migráció feltartóztatására, a demokraták szerint viszont ez demagógia, és az ellenőrzésük alatt lévő képviselőházban nem szavazzák meg rá a forrásokat. A mai napra történelmileg is rekordhosszúságúra nyúlt, miután a harmadik hetébe lépett az amerikai államigazgatás részleges leállása, amelynek eredményeképp 800 ezer alkalmazott vagy ingyen köteles dolgozni, vagy pedig otthon várhatja a leállás felfüggesztését, de fizetést így sem kap.

Az átlagpolgárok számára a leállás leglátványosabb eleme, hogy zárva tartanak például az állami múzeumok vagy a nemzeti parkok, de – ami sokkal nagyobb kárt okoz – a kormányzati jogászok munkabeszüntetése miatt állnak a perek, és az adó-visszatérítések utalását leszámítva nem működik az adóhivatal sem.

Kevin Hassett, az elnök gazdasági tanácsadója tegnap azt mondta: heti 1,2 milliárd dollárt is veszíthet a gazdaság a leállással. Sőt ha márciusig sem oldódik meg a kérdés, és életbe lép az úgynevezett adósságplafon, államkötvényeket sem bocsáthatnak majd ki. Mindeközben a fal építésére igényelt 5,7 milliárd dollár (mintegy 1500 milliárd forint) nem különösebben jelentős összeg, az amerikai költségvetés 0,1 százalékát tenné ki.

A patthelyzet feloldására egy lehetőség, ha Trump rendkívüli állapotot hirdet. – Csaknem azt mondanám: feltétlenül megteszem, ha szükséges – latolgatta az amerikai elnök ennek a valószínűségét. Sajtóértesülések szerint a Fehér Ház felkérte a hadsereg mérnökhadtestét, hogy dolgozzon ki tervet pénzeknek a katasztrófavédelmi alapokból való átcsoportosítására. De jogi szakértők vitatják, hogy mekkora mozgástere van az elnöknek ebben.

A határvédelemben érintett egyik legnagyobb szövetségi állam, Texas felajánlotta, megépíti a falat – amelyről Trump újabban azt mondta, acélkerítés is lehet –, ha Washington megtéríti a költségeit. – Azt mondják, a fal középkori dolog, de a kerék is az. Vannak dolgok, amelyek tényleg működnek. A fal is ilyen – mondta a Texasba látogató és az illegális bevándorlás hátulütőit migránsbűnözőktől elkobzott fegyverekkel és kábítószeres zacskókkal szemléltető elnök, fején „Tedd újra naggyá Amerikát!” feliratú baseballsapkában.