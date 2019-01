Nagy-Britannia megállapodásokat írt alá Új-Zélanddal a zökkenőmentes kereskedelemért

Nagy-Britannia olyan megállapodásokat írt alá kedden Új-Zélanddal, amelyek szavatolják a két ország közötti zökkenőmentes kereskedelem folytatását a brit EU-tagság megszűnése (Brexit) után is.

A megállapodások aláírásáról Jacinda Ardern új-zélandi miniszterelnök tájékoztatott közleményében hétfő éjszaka, miután tárgyalt Londonban Theresa May brit kormányfővel. Szavai szerint a megállapodások értelmében a Brexit után is fennmaradnak a hatályban lévő kereskedelem-serkentő megállapodások, amelyek lefedik az új-zélandi áruk exportját is Nagy-Britanniában. Az új-zélandi exportőrök nem járnak rosszabbul a Brexit azonnali utóhatásai következtében.

Ardern szerint hosszút távon mindkét ország megerősítette kötelezettségét, hogy szabadkereskedelmi tárgyalásokat kezdenek, miután Nagy-Britannia kilépett az EU-ből. A BBC-nek adott interjúban Ardern azt a véleményét fogalmazta meg, hogy a megállapodás nélküli kilépés Nagy-Britannia számára nagyon nehéz lesz, és szinte mindenkire hatással lesz, különösképpen a kis vállalkozásokra.

Új-Zéland tagja a Nemzetközösségnek, amelyhez javarészt a Brit Birodalom fennhatósága alatt egykoron lévő országok tartoznak. A 2018 júniusában véget ért pénzügyi évben a Nagy-Britanniába irányuló új-zélandi export 1,99 milliárd amerikai dollár volt, az import pedig 1,5 milliárd dollárra rúgott.

Nagy-Britannia a múlt héten hasonló megállapodást írt alá Ausztráliával is, és több mint 30 országgal tervez kötni ilyen megállapodásokat.