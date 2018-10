Náci jóvátételt követelnek

Athén és Varsó összefogott, de Berlin nem fizet többet

Németországot évtizedek óta ostorozzák a második világháború idején náci megszállás alatt álló országok, újabb és újabb jóvátételt követelve – Berlin azonban a háború után fizetett jóvátételekkel lezártnak tekinti az ügyet. Most Görögország, Lengyelország és az egykori német gyarmat, Namíbia újfent felhozták a kérdést, s reménykedne benne, hogy a folyamatos nyomásgyakorlás egyszer csak sikerre vezet – írja a Deutsche Welle.

Athén több száz milliárd eurót követel Németországtól a háború alatt elkövetett náci háborús bűnök kompenzálásaként. Berlin már számtalanszor bocsánatot kért második világháborús szerepéért – legutóbb Frank-Walter Steinmeier államfő csütörtöki görögországi látogatása alkalmával –, ugyanakkor szerinte a balkáni ország már elég pénzt kapott.

Stein­meier emlékeztetett rá, hogy a megszállás alatt 25 ezer embert internáltak a főváros melletti koncentrációs táborba, ezen túlmenően pedig 60-70 ezer görög zsidót öltek meg a háború alatt. Az 1941-től tartó megszállás összesen 300 ezer görög életébe került.

Alexisz Ciprasz görög miniszterelnök éppen a múlt hónapban jelentette be, hogy még ebben az évben parlamenti jóváhagyást fog kérni a Németországnak benyújtandó újabb, az 1990-es évektől fenntartott jóvátételi követelésre. Egy 2016-os parlamenti jelentés szerint ez nem kisebb összeg, mint 270 milliárd euró, ami az év végére 300 milliárdra is felmehet – s ebben benne van az a tízmilliárd eurónyi összeg is, amit a németek akkoriban kölcsönként kikényszerítettek a görög nemzeti banktól megszállási költségek címén. Németország ez utóbbi összeget sohasem fizette vissza, ennek ellenére Berlin ragaszkodik álláspontjához, hogy már jogilag is lezárta az ügyet.

A német kormány ismételten két megállapodásra hivatkozik. Az egyiket 1960-ban kötötték több európai országgal 115 millió német márka (mai árfolyamon 59 millió euró) kifizetéséről. Ehhez csatlakozott még egy kiterjesztett jóvátételi program is, amelyből feltehetően a görögök is részesültek. A másik egyezmény az úgynevezett kettő plusz négy megállapodás, amelyet Kelet- és Nyugat-Németország és a négy megszálló hatalom kötött 1990-ben, a német egyesítés évé­ben. Ekkor egyúttal azt is hangsúlyozták, hogy további jóvátétel kifizetése már lehetséges.

A német kormány biztosra veheti, hogy a lengyelek is benyújtják háborús jóvátételi igényüket, s ebben szorosan együttműködnek majd görög kollégáikkal. Varsó azonban sokkal nagyobb summát, 740 milliárd eurót követel, az erről szóló végső jelentést a jövő év elején terjeszti elő Arkadiusz Mularczyk, a lengyel jóvátételi bizottság elnöke, s csak ezután válik hivatalossá a követelés. Athén és Varsó bízik abban, hogy Berlin hajlandó lesz kompromisszumot kötni a folyamatos nyomás hatására.

Az egyébként, hogy nyilvánosan próbálják fizetésre bírni Németországot, mindkét országnak jól jön a jövő évi nemzeti parlamenti és az európai parlamenti választások előtt. Felmérések szerint a lengyelek többsége támogatja, hogy vezetőik ne lankadjanak az ügyben. A német kormány eddig mindig azzal utasította vissza a lengyel igényt, hogy a varsói kommunista vezetés 1953-ban lemondott a háborús jóvátétel követelésének jogáról. Ennek érvényességét azonban tavaly több lengyel kormányhivatalnok is kétségbe vonta.