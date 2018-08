Mintegy 890 ezer szíriai menekült térhet vissza hazájába

Mintegy 890 ezer szíriai menekült térhet vissza hazájába az elkövetkező hónapokban – mondta Mihail Mizincev, az orosz vezérkar alá tartozó nemzeti védelmi irányító központ igazgatója pénteken.

A vezérőrnagy szerint Oroszország az várja a szíriai rendezésre vonatkozó genfi békefolyamatban részes államoktól s a nemzetközi szervezetektől, így az ENSZ-től is, hogy aktívan csatlakozzanak a szíriai menekültek visszatérését segítő munkához. Mizincev ismételten hangsúlyozta Oroszország álláspontját, miszerint a menekültek visszatérése kizárólag önkéntes alapon és a biztonsági feltételek teljesítésével valósulhat meg.

Mihail Mizincev beszámolt arról is, hogy értesüléseik szerint csak Libanonban 10 ezer szíriai állampolgár jelezte hazatérési szándékát a menekültekkel foglalkozó libanoni regionális központoknak. Hozzátette: a jordániai hatóságok is aktív munkát folytatnak a menekültek hazatelepítése érdekében. Szerinte a hasemita királyság intézkedéseinek köszönhetően több mint 200 ezer szíriai adott hangot kívánságának, hogy vissza szeretne térni hazájába. A Bassár el-Aszad szíriai elnök kormányát katonai erővel támogató Oroszország vezérőrnagya szerint mindez annak hátterében történik, hogy a szíriai kormányerők sikeresen visszaszerezték ellenőrzésüket a jordániai határtérség fölött. Emlékeztetett: már most üzembe helyeztek tíz határátkelőhelyet.

Mizincev az orosz és a japán védelmi- és külügyminiszterek 2+2 formátumú keddi találkozójára visszautalva közölte azt is, hogy Tokió kész közreműködni az aknamentesítésben, valamint szíriai iskolák és kórházak építésének, illetve helyreállításának kisebb projektjeiben Kelet-Gúta és Homsz térségében.

Az orosz tábornok szerint Japán késznek mutatkozott jelentősebb infrastrukturális helyreállítási projektekben is részt venni.

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő a nap folyamán arról beszélt, hogy eddig összesen mintegy 1,7 millió szíriai jelezte, hogy szeretne szülőföldjére visszatérni.

A moszkvai védelmi tárca július közepén jelentette be, hogy a hazatérő szíriai menekültek fogadására, szétosztására és elszállásolására szolgáló központot hozott létre Oroszország Szíriában a szíriai hatóságokkal együttműködve. A szíriai központ munkájának koordinálását Moszkvában az orosz védelmi- és külügyminisztériumok tárcaközi stábja végzi.