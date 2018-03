Mindennaposak a bevándorlási problémák Svédországban

Újabb Svédországban élő magyar nyilatkozott az M1-nek a bevándorlókkal kapcsolatos problémákról. Jordáky Béla a nyolcvanas években költözött a skandináv államba, azt mondta: volt olyan bevándorló, aki három lakást is kapott az országban csak azért, mert három felesége van. Szerinte sokan egyáltalán nem akarnak beilleszkedni.

Jordáky Béla a nyolcvanas évek végén költözött Erdélyből Svédországba, mivel az akkori helyzet elviselhetetlen volt a Romániában élő magyar kisebbség számára.

„A politikusoknak be kellene látniuk, hogy a társadalmi és a külpolitikai viszonyok nagymértékben megváltoztak. Azok az emberek, akik ide jönnek, csak nehezen vagy egyáltalán nem akarnak beilleszkedni a társadalomba” – fogalmazott Jordáky Béla. „Egy adott pillanatban oda fogunk jutni, hogy a befogadó társadalomtól várják majd el, hogy igazodjon az ő kultúrájukhoz.

Előbb-utóbb a svéd társadalomnak kell alkalmazkodnia

„Svédországban volt olyan templom, amelyről levették a keresztet, hogy az ne zavarja a más vallásúakat. A tradíció szerint templomban tartották az iskolai évzárókat, azonban sok esetben ezt is betiltották” – mondta. Jordáky Béla szerint a svéd katolikus egyház nem volt ellenséges az iszlám vallásúakkal szemben. „A svéd állam pedig segítőkész, az iszlám vallás túlzott elfogadása azonban oda vezet, hogy előbb-utóbb a svéd társadalom fog alkalmazkodni” – nyilatkozta. A férfi szerint az illegális bevándorlókkal együtt szervezetten érkeznek a potenciális terroristák Svédországba, illetve Európába.

Zsebpénzt, cigarettapénz és telefont” is kapnak a svéd államtól

A bevándorlók a többi között „zsebpénzt, cigarettapénz és telefont” is kapnak a svéd államtól, továbbá ingyen használhatják a tömegközlekedést, az uszodákat és a tornatermeket. A „kiskorú” bevándorlók között akadt 36 éves is, a migránsok valódi életkora azonban csak utólag derült ki – mondta Jordáky Béla. A svéd állam rengeteg pénzt költ arra, hogy orvosi vizsgálatokkal derítse ki a migránsok valódi életkorát – fűzte hozzá. A migránsok ingyen vehetik igénybe a különböző egészségügyi ellátásokat is – mondta Jordáky Béla.

A rendőrök is tehetetlenek

A svédországi közbiztonsággal kapcsolatban közölte: „A probléma az, hogy a rendőrségnek is meg van kötve a keze, ha történik valami a városban, nem szabad kimondani, hogy azt egy bevándorló követte el, ezt így nem írják le. A rendőrök bemennek egy ilyen zónába, és tehetetlenek, a migránsok megdobálják az autóikat” – mondta.

Vannak városok, amit érdemes elkerülni

Hasonlókról beszélt az M1-nek több svédországi magyar is az elmúlt napokban. Vannak, akik a romló közbiztonságról számoltak be, mások pedig arról beszéltek, hogy meggyengült az ország gazdasága. Szirányi László a hetvenes években költözött Göteborgba. A férfi azt mondta: ma már mindenki tudja, hogy vannak olyan városrészek, amiket érdemes elkerülni.

A teljes anyag videóval együtt a hirado.hu oldalán érhető el.