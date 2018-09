Minden külhoni magyar gyermek számára elérhető kell legyen az anyanyelvi oktatás

Minden külhoni magyar gyermek számára elérhető kell legyen az anyanyelvi oktatás, ezt célozza a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program is – jelentette ki Szilágyi Péter, nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos a felvidéki Péderen, ahol köszöntőt mondott a község felújított óvodájának ünnepélyes átadásán hétfőn.

A miniszteri biztos beszédében hangsúlyozta: a magyar kormány a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programmal azt akarja üzenni, hogy az anyaország hisz a külhoni magyar közösségek felívelő jövőjében, s ezért segíti a külhoni magyar közösségek által megálmodott tervek megvalósítását.

„A magyar óvoda az a választóvonal, amelyen a magyar identitás megtartásának kérdése áll vagy bukik” – jelentette ki Szilágyi Péter. Hozzátette: elsődleges cél, hogy a minden magyar szülővel rendelkező határon túli gyermek számára elérhető legyen az anyanyelvi oktatás.

Ennek megvalósítását célozza a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program, amelynek keretében a Kárpát-medencében több mint 150 új bölcsőde és óvoda épül meg, ebből 32 a Felvidéken.

A miniszteri biztos rámutatott: az óvodafejlesztési program másik kiemelt célja, hogy keretében olyan intézmények jöjjenek létre, amelyek részint európai szinten is képesek legyenek felvenni a versenyt.

„Azt szeretnénk elérni, hogy a magyar oktatás mindenhol a Kárpát-medencében egyet jelentsen a minőséggel” – szögezte le Szilágyi Péter. Hozzátette: ennek a célnak az elérése érdekében a program során több mint 400 bölcsődei és óvodai intézmény fejlesztésére, felújítására, korszerű eszközökkel való felszerelésére is sor kerül, ezek közül pedig százötven a Felvidéken van, és az egyik ilyen a most átadott péderi óvoda is.

A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program, amely részben követi, részben pedig párhuzamosan fut a magyarországi óvoda- és bölcsődefejlesztési programokkal, Trianon óta a határon túli óvodákat célzó legnagyobb befektetés.

A program két ütemében 38 és fél milliárd forint forrásból újítják meg az óvodai és bölcsődei rendszert a Kárpát-medencében. A program keretében a Felvidéken majdnem150 intézményt újítottak és újítanak fel, illetve 32 új intézményt építenek.