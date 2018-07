Matteo Salvini nemet mondott a migránshajóra

Egy migránsokat a tengeren mentő olasz felségjelzésű hajótól is megtagadta az olaszországi kikötést kedden Matteo Salvini olasz belügyminiszter, aki korábban a külföldi nem kormányzati szervezetek (NGO) és a földközi-tengeri katonai műveletek hadihajóinak is megtiltotta, hogy migránsokat vigyenek Olaszországba.

Salvini nemet mondott az olasz felségjelzésű, Vos Thalassa nevű hajó kikötésére, fedélzetén 60 migránssal. A csoportot később az olasz parti őrség hajója vette a fedélzetére, de a belügyminiszter bejelentette, hogy a migránsok így sem érhetnek partra Olaszországban. A következő órákban derül ki, hogy az olasz hatóságok mit kezdenek a migránscsoporttal.

A Vos Thalassa egy olasz magánvállalat teherszállító hajója, amely egy földközi-tengeri francia kőolaj-fúrótorony logisztikai és biztonsági támogatását végzi. A hajó líbiai vizeken vette a fedélzetére a migránsokat. Az olasz belügyminiszter szerint a Vos Thalassa helytelenül járt el, mivel a mentést a már a helyszínre tartó líbiai parti őrségre kellett volna hagynia.

A római Liga kormánypárt politikusa arra hivatkozott, hogy nem Olaszországban bejegyzett külföldi szervezetek külföldi felségjelzésű hajóiról van szó, amelyek ezért Máltára, Spanyolországba és Franciaország kikötőibe is vihetik a migránsok csoportjait. Salvini szerint az NGO-k akaratlanul vagy szándékosan az embercsempészek „cinkosaivá” válnak a migránsok fedélzetre vételével.

Salvini vasárnap bejelentette, hogy a földközi-tengeri nemzetközi katonai műveletek hajóit is ki akarja tiltani az olaszországi kikötőkből, miután az Eunavfor Med egyik hajója a tengeren megmentett 106 migránst a szicíliai Messina kikötőjében tett partra.

A római védelmi tárca jelezte, hogy a kérdés nem a belügyminiszter hatáskörébe tartozik.

Le #Ong salvano migranti ma non possono attraccare perché non hanno bandiera italiana.

La #VosThalassa ha bandiera italiana ma non può attraccare perché salva migranti.

Violano ogni norma di civiltà. Ma la cosa che fa più paura sono le loro parole.

Analfabeti istituzionali. pic.twitter.com/waDu9SUew7

— Alberico (@AlbericoDeLuca) July 10, 2018