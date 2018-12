Migránshullám a brit szigetek felé

Kilencvenen próbáltak átjutni a La Manche csatornán

Pénteken ismét közel egy tucat migránst mentettek ki a Franciaországot Nagy-Britanniával összekötő La Manche csatornából, így kilencvenre emelkedett azoknak az illegális bevándorlóknak a száma, akik a karácsonyi időszakban akartak a brit szigetekre jutni. Londoni sajtóforrások szerint a brexit közelsége, az ünnepek alatt kisebb létszámban járőröző parti őrség és a kedvező időjárási viszonyok mind hozzájárultak az érkező menedékkérők szokatlanul nagy számához. – Karácsonykor a csatorna teherforgalma és a biztonsági ellenőrzés sem jelentős. A helyiek ráadásul arról beszélnek, hogy az óceán talán sosem volt ennyire csendes – tájékoztatott a brit Sky News csatorna helyszíni tudósítója, aki szerint a csoportos érkezések után röviddel már megjelentek a rendőrségi helikopterek az angliai Dover közelében. Az érkezőkről egyelőre annyit tudni, hogy nagy számban vannak közöttük irániak, afgánok és irakiak.

Fotó: Reuters

A londoni kormány egyébként már csütörtökön kommentálta a sok helyen csak humanitárius válságként emlegetett helyzetet. Caroline Nokes, a belügyi tárca bevándorlási ügyekért felelős államtitkára úgy fogalmazott: valóban aggodalomra ad okot a Franciaországból történő átkelések nagy száma. Mint mondta, az illegális utakat részben embercsempészek szervezik, részben pedig a menedékkérők egyszerűen megragadnak egy-egy kínálkozó alkalmat, hogy az Egyesült Királyságba juthassanak. A Theresa May vezette kormány egyébként a kiújult válság miatt is sok kritikát kap, mondván, hogy az akadozó brexit teljesen elterelte a figyelmet a migránsokról, írta a brit The Times.

Sokan pedig épp a brit kilépés számlájára írják a bevándorlók próbálkozásait. A BBC egy calais-i migránsok közé beépülő újságírója november végén cikkezett arról, hogy az észak-franciaországi menekülttáborokban toborzó embercsempészek London uniós távozásával riogatják a kétségbeesett bevándorlókat.

A riport szerint a bűnbandák nem figyelmeztetik őket az út veszélyeire, sőt a számítógépes játékokhoz hasonlítják a zord csatornán való átkelést.