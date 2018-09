Mi jön Zaharcsenko után?

A donyecki vezető meggyilkolása súlyosbíthatja a konfliktust Ukrajnában

Nehéz megmondani, hogy milyen módon befolyásolhatja az egyébként is súlyos kelet-ukrajnai helyzetet Olekszandr Zaharcsenko meggyilkolása, de az biztos, az önhatalmúlag kikiáltott Donyecki Népköztársaság vezetőjének halála még tovább nehezíti a rendezés folyamatát.

A felkelők uralta térségben és Oroszországban is az ottani média és politikum azonnal a kijevi titkosszolgálatokat tette felelőssé a robbantásos merényletért. Ukrajnában ezen nem csodálkoznak, szerintük a felkelők szándékosan az Ukrán Biztonsági Szolgálat felemlegetésével keresnek indokot arra, hogy heves támadásokat intézhessenek az ukrán haderő állásai ellen.

A Donyecki Népköztársaság (DNR) vezetője ellen elkövetett múlt heti merénylet néhány kérdést azért felvet. Maga a hely, a Szepar nevű kávézó Olekszandr Zaharcsenko tulajdona lehetett, még ha hivatalosan egyik testőréé is, akinek azonban nyoma veszett. Feltételezések szerint az eltűnt testőr tudhatott a készülő merényletről, ami mögött már nemcsak ukrán, de amerikai szálakat is emlegetnek.

Felmerült az is, igazából nem is Zaharcsenko volt a célpont, hanem Olekszandr Tyimofejev, a DNR pénzügyminisztere, aki fejsérülést szenvedett, de az egykori vezér több tízezres tömeget vonzó temetésén már ott volt. Sokak szerint a Donbászon valójában Tyimofejev kezében futnak össze a pénzügyi szálak, a háttérből diktál, ezért lehetett akár ő is célkeresztben. Egy másik forgatókönyv viszont arról szól, hogy Moszkva számára már túlságosan terhes volt Zaharcsenko nagy önállósága. A merénylettel pedig egyszerre eltakarították a felesleges figurát és egyben Kijevet tehetik felelőssé a történtekért.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter első reakciója például az volt, hogy ideiglenesen felfüggesztik a minszki folyamatban és a normandiai négyek munkájában való részvételüket. Igaz, nem sokkal később már azt mondta, a történtek ellenére csakis a minszki egyezmények betartása jelenti az egyetlen járható utat a Donbászon. Ezeknek a tárgyalásoknak a folytatását hangsúlyozta a hét elején kiadott közleményé­ben a német kormány is. Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter úgy nyilatkozott, a történtek miatt provokációkra lehet számítani a donyecki szeparatisták részéről.

Ám az egyik leglényegesebb kérdés mégiscsak az, Zaharcsenko likvidálása után miként alakul a DNR sorsa? Ideig­lenesen Dmitrij Trapeznyikov, a ­Sahtar futballklub egykori funkcio­náriusa került a megüresedett székbe, de a már említett Tyimofejevnek és Eduard Baszurin DNR-szóvivőnek, a minszki kontaktcsoport főképviselőjének is vannak ilyen ambíciói.

Mint ismert, Olekszandr Zaharcsenkót, az önkényesen kikiáltott Donyecki Népköztársaság 42 éves ­vezetőjét ­augusztus utolsó napján robbantották fel a Szepar nevű kávéházban. Zaharcsenko 2014 novembere óta volt hivatalában, s korábban már több, ellene irányuló merényletkísérletet túlélt.

Nem ez az első hasonló bombamerénylet a DNR meghatározó alakjai ellen. Tavaly októberben saját lakóházának liftjében robbantották fel Eduard Baszurinot, ismertebb nevén Motorolát, a DNR egyik legbefolyásosabb parancsnokát, míg társát, Nyikolaj Tovsztihot, katonanevén Givit, saját irodájában robbantották fel 2017 februárjában. Ruszlan Bortnik kijevi elemző szerint, bár ezek a merényletek nagy port vernek fel a médiában, de meghatározó hatásuk még sincs a régióban zajló folyamatokra, mert azok úgysem ott dőlnek el.

Zaharcsenko halálhírét több ismert ukrán politikus is kommentálta. Julija Timosenko exminiszterelnök, a jövő évi választások egyik nagy esélyese szerint: „aki embereket gyilkol, s Ukrajna területi egységére tör, az előbb-utóbb úgyis elnyeri méltó büntetését a jó Istentől”.

Olekszandr Turcsinov, a nemzetbiztonsági és védelmi tanács titkára szerint a donyecki szeparatista vezérek halálos ítéletét még 2014 februárjában írták alá Moszkvában. Egy másik elnökjelölt, Anatolij Hricenko pedig arra figyelmeztette a kijevi vezetőket, hogy erősítsék meg az ukrajnai repterek, pályaudvarok, határállomások védelmét. Számítani lehet további olyan cselekményekre, amik még messzebbre űzik a béke és nyugalom esélyét, mondta.