Merkel: Németország és Kína is elkötelezett a multilateralizmus mellett

Németország és Kína is elkötelezett a multilaterális világrend mellett – jelentette ki Angela Merkel német kancellár az ötödik német-kínai kormánykonzultációt követően kínai kollégájával, Li Ko-csianggal tartott közös sajtótájékoztatón.

„Mindketten fenn akarjuk tartani a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályainak rendszerét, de beszéltünk a piaci hozzáférésről is, azt is mondhatnám, a viszonosság kérdéséről” – húzta alá Angela Merkel, miután több európai illetékes aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy Kína sokkal könnyebben fektet be Európában, mint fordítva. Ennek ellenére a kancellár méltatta a kínai piacnyitást, amely szerinte nem csak szavakban, de tettekben is megmutatkozik. Kiemelte azt, hogy az új kínai szabályok értelmében az európai beruházók már nem csak kínai többségi tulajdonú vegyesvállalatok formájában jelenhetnek meg az autóiparban Kínában.

A német-kínai kormánykonzultáción csaknem két tucat gazdasági megállapodást írtak alá. Angela Merkel külön kiemelt ezek közül kettőt; egy autóipari megállapodást, valamint egy olyan egyezséget, melynek révén kínai beruházásból olyan akkumulátorcella-gyár épül Türingiában, amely egész Európában egyedülálló.

Bár különböző módon, de mindkét ország megszenvedi, hogy az Egyesült Államok védővámokkal kezdte védeni piacát.

Li Ko-csiang kínai miniszterelnök a német cégekkel kötött, mintegy 20 milliárd euró értékű megállapodásokról azt mondta: ezek a projektek azt bizonyítják, hogyan tudnak különféle országok együttműködni egymással.

„A szabadkereskedelem erőteljes vezető szerepet játszik mindkét ország életében és a világgazdaságban egyaránt” – fogalmazott Li.

„Mi a szabad, szabályokon nyugvó rendszer hívei vagyunk, mert ha betartjuk a szabályokat, akkor a multilaterális, több ponton egymástól függő rendszerben mindenki jól jár” – hangoztatta Angela Merkel.

A kancellár arra is kitért, hogy a megbeszéléseken emberi jogokról és a civil szervezetek helyzetéről is szó volt.

„Az együttműködés lehetővé teszi, hogy vitás kérdéseket is megvitassunk egymással” – vélekedett a német kancellár.

Li Ko-csiang német újságírói kérdésre leszögezte: Kínában nem romlott, hanem éppen ellenkezőleg, javult az emberi jogok helyzete.

A német kormány emberi jogi megbízottja, a szociáldemokrata Bärbel Kofler hétfőn arra figyelmeztetett, hogy Kínában visszalépés tapasztalható az emberi és állampolgári jogok terén. Ezt leginkább a hatalommal szemben kritikus civil szervezetek, az emberi jogokkal foglalkozó jogászok, újságírók és bloggerek szenvedik meg – foglalt állást Kofler egy hétfői interjúban.