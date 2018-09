Merkel: Németország és Csehország szerint az EU-Törökország megállapodás mintaértékű

Németország és Csehország kormánya egyetért abban, hogy az Európai Unió (EU) és Törökország menekültügyi megállapodása minta lehet ahhoz, hogy az EU más országokkal is megállapodást kössön az illegális migráció visszaszorítása érdekében – fejtette ki Angela Merkel német kancellár szerdán Berlinben Andrej Babis cseh kormányfővel folytatott megbeszélése után.

A kancellár a cseh miniszterelnökkel tartott tájékoztatóján kiemelte, hogy továbbra sem értenek egyet a menekültek EU-tagállamok közötti elosztásának ügyében, de egyetértenek a többi között abban, hogy küzdeni kell a menekülésre késztető okok és az illegális migráció felszámolásáért, a belső határellenőrzés nélküli schengeni övezet megóvásáért pedig meg kell védeni az EU külső határát, és az EU-Törökország megállapodás mintája alapján kell együttműködésre törekedni más országokkal.

Andrej Babis az Angela Merkelnél tett bemutatkozó látogatását értékelve hangsúlyozta: a menekültek elosztásának ügyét leszámítva „jól megértették egymást”.

Leszögezte, hogy a migrációval kapcsolatban Csehország szolidaritást vállal EU-s partnereivel, de továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy az EU-n kívülről csak munkavállalási vízummal lehet letelepedni a területén.

Aláhúzta, hogy szorosabb együttműködésre kell lépni Líbiával, ami ugyan a polgárháborús állapotokat tekintve nem könnyű, de a líbiai parti őrség nagyon hatékony a Földközi-tengeren az Európai Unió felé elinduló emberek számának csökkentésében.

A cseh miniszterelnök egy átfogó és a tagállamok egyetértésén alapuló migrációs terv kidolgozását sürgette. Ennek részeként arról is dönteni kell, hogy csatlakozhat-e a schengeni övezethez Bulgária, Románia, Horvátország – mondta.

Az EU-nak a nyugat-balkáni térségre is nagyobb figyelmet kell fordítania, és el kell döntenie, hogy integrálja-e vagy „átengedi” más hatalmaknak, például Oroszországnak vagy Kínának – fejtette ki Andrej Babis.

Angela Merkel kiemelte, hogy Berlin és Prága a Nyugat-Balkán stratégiai fontosságában is egyetért. A német kormány éppen ezért indította el a térség országai közötti kapcsolatok javítását és az EU-val folytatott együttműködés elmélyítését célzó úgynevezett berlini folyamatot, és ezért támogatja a régió fejlődését és azt, hogy országai előtt nyitva álljék az EU-csatlakozás kilátása – mondta a német kancellár.

Andrej Babis kiemelte, hogy Csehország gazdasági ügyekben is stratégiai partnerként tekint a szomszédos Németországra is. Mint mondta, a német kapcsolat jelentőségét mutatja, hogy mintegy hatezer német vállalkozás tevékenykedik Csehországban, és Németország a cseh gazdaság exportját és importját tekintve is az első helyen áll a partnerek rangsorában.