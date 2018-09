Merkel finoman dorgálta meg Erdogant

A német vezető nagyobb szerepet akar Berlinnek a szíriai konfliktus rendezésében

Ellentmondásokkal teli nyilatkozatok és egy, a sajtószabadságot firtató incidens jellemezte leginkább a török elnök és a német kancellár pénteki találkozóját. Recep Tayyip Erdogan elmondása szerint Törökország és Németország egyezségre jutott az együttműködési mecha­nizmusok újjáélesztésében, Angela Merkel viszont úgy nyilatkozott: mély ellentmondások jellemzik a kétoldalú kapcsolatokat.

– Nagyon fontosnak tartom Erdogan látogatását, mert ha vannak nézeteltérések, egy személyes találkozó elengedhetetlen ahhoz, hogy megoldjuk őket – jelentette ki tegnap a német kancellár a török elnökkel közösen tartott, nagy figyelemmel kísért sajtótájékoztatón.

Angela Merkelre nagy nyomás nehezedett Recep Tayyip Erdogan állami vizitje miatt, sokan ugyanis elvárták a kancellártól, hogy pendítse meg Berlinben a nemzetközi közösség emberi jogokkal és a jogállamisággal kapcsolatos aggályait, amelyek a török vezető országát az önkényuralmi irányba mozdítják – írta tudósításában a Deutsche Welle német hírportál.

A kancellár pedig állta a sarat, a több mint félórás késéssel kezdődött sajtótájékoztatót rögtön azzal nyitotta: a kétoldalú tárgyalások során felszólította a török elnököt, hogy a lehető leggyorsabban törekedjen a Törökországban bebörtönzött német állampolgárok ügyének és az ehhez hasonló eseteknek a megoldására.

Merkel azonban a török elnök kötelező megdorgálását köve­tően rögtön áttért arra, hogy bár a nézeteltérésekről folyamatosan beszélni kell, Berlin számára rendkívül fontos az Ankarával fenntartott jó kapcsolatok ápolása, Németország pedig különösen érdekelt egy gazdaságilag stabil Törökországban.

A gazdasági és a kereskedelmi kapcsolatok eredményességét mindkét vezető politikus elismerő szavakkal méltatta, Erdogan pedig igyekezett azt is hangsúlyozni, hogy sikerült egyezségre jutniuk az együttműködési mechanizmusok újjáélesztéséről.

Az Erdogan holdudvarához tartozó török média a német kancellár kritikus szavai helyett inkább arra helyezte a hangsúlyt, amiben a két vezető egyetértett: megegyeztek például abban, hogy októberben Vlagyimir Putyin orosz és Emmanuel Macron francia elnökkel kiegészülve négyoldalú csúcstalálkozót tartanak a szíriai lázadók utolsó bástyájának számító Idlíb tartomány helyzetével kapcsolatban.

A kormányközeli Daily Sabah hírportál idézte a török elnököt, aki reméli, hogy Ankara és Berlin a jövőben még szorosabban együttműködik a terrorizmus elleni küzdelemben (Erdogan elsősorban a Kurdisztáni Munkáspártra gondolt). Az államfő emellett azt is jelezte: elvárja, hogy Berlin minősítse terrorszervezetnek Fethullah Gülen hitszónok mozgalmát, a kancellár azonban közölte, hogy további információk­ra van szükségük egy ilyen jellegű döntéshez.

A sajtótájékoztatót megzavarta egy incidens is: a biztonsági emberek erőszakkal vezettek ki egy török származású német újságírót, aki a pólóján Szabadságot az újságíróknak! feliratot viselt, és bekiabálással igyekezett megzavarni az eseményt.

A konferencia egyébként majdnem elmaradt, miután kiderült, hogy regisztrálta magát Can Dündar, a Cumhuriyet című török lap egykori főszerkesztője is, akit tényfeltáró cikkei miatt több mint öt év börtönre ítéltek államtitkok megsértéséért. Dündar végül maga döntött úgy, hogy nem vesz részt a sajtótájékoztatón – a férfi ezt a Twitteren jelentette be, de Angela Merkel is hangsúlyozta.