Merkel bábja ült a CDU elnöki székébe

A kongresszuson alulmaradtak a tradicionális értékek

Bár Angela Merkel pénteken könnyek között búcsúzott a Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöki székétől, attól nem kell tartania, hogy utódja megnehezíti a 2021-ig tartó kancellári pályafutását, helyét ugyanis a bábjaként ismert, mini-Merkelként emlegetett Annegret Kramp-Karrenbauer veszi át a tradicionális értékek mellett kiálló Friedrich Merz helyett.

Száznyolcvan fokos fordulatra továbbra sem kell számítani a német belpolitikában, elmaradt ugyanis a várt vérfrissítés a kereszténydemokratáknál: a párt pénteki, hamburgi tisztújító kongresszusán Annegret Kramp-Karren­bauert választották meg Angela Merkel utódjául, a párt eddigi főtitkára 517 szavazatot szerzett, ellenfelére, a párton belüli konzervatívabb vonalat képviselő Friedrich Merz volt parlamenti (Bundestag) frakcióvezetőre pedig csupán 482 küldött voksolt.

A sajtóban csak AKK-ként emlegetett politikus a mini-Merkel nevet is kiérdemelte, ugyanis gyakorlatilag ideológiai azonosságot mutat a kancellárral. A Deutsche Welle elemzője szerint Merkel a kongresszuson burkoltan, de maga is Kramp-Karrenbauer mellett szólalt fel, amikor arra emlékeztetett: a CDU-nak nem szabad a múltba fordulnia. Utóbbi nyílt támadásként is értelmezhető Friedrich Merz ellen, aki kampányában épp a nemzeti hívószavak és a tradicionális értékek jelentőségét hangsúlyozta.

„Amennyiben a Kereszténydemokrata Unió végleg le akarja zárni a Merkel-érát, Merzet választja elnöknek” – írta előzetes elemzésében a Handelsblatt üzleti lap, azt firtatva: ha a párt inkább a választások megnyerésére és a szociáldemokraták legyőzésére akar fókuszálni, AKK lehet a megbízhatóbb elnökaspiráns. A német sajtó egy része egyébként azt is felrótta Merznek, hogy bosszúvágyból akar CDU-elnök – és Merkel politikai döntéseinek részleges akadálya – lenni: 2002-ben ugyanis amiatt kellett távoznia a CDU/CSU közös parlamenti frakciójának az éléről, mert pártelnökként Merkel az ő posztját is magáé­nak akarta.

Az mindenesetre biztosnak tűnik, hogy a kancellár valószínűleg 2021-ig tartó politikai pályafutását Kramp-Karrenbauer nem fogja megnehezíteni. Joseph Daul, az Európai Néppárt elnöke is azt hangoztatta a hamburgi kongresszuson, hogy a leendő CDU-elnöknek a közelgő európai választások fényében minden támogatást meg kell adnia Angela Merkelnek.

AKK „jutalma” valószínűsíthetően az lesz, hogy – ahogy a CDU történetében hétből ötször történt – a jövőben ő kerülhet majd a kancellári székbe. Az elnökválasztás eredményének kihirdetése után egyébként az új pártelnök hangsúlyozta, valamennyi párton belüli irányzatnak együtt kell dolgoznia. – Nincs liberálisabb vagy konzervatívabb szárnya a CDU-nak, egy CDU van – idézte a Deutsche Welle a politikust. Friedrich Merz az új elnök támogatására kérte a küldötteket és a tagságot.

A tisztújítást megelőző, pártelnöki tisztségében utoljára felszólaló Merkel a párt előtt álló feladatokat sorolva kiemelte, hogy megosztottá vált a német társadalom, így „túl gyakran csak a legradikálisabb és leginkább üvöltő hangokat hallják meg”. Mint mondta, a CDU-nak és egész Európának „nagy próbatétel”, hogy „a háború, az erőszak, a terror, az éhínség és a kilátástalanság miatt a második világháború óta a legtöbb ember menekül el a hazájából”.

„A CDU-nak ebben a helyzetben is helyt kell állnia, ismét be kell bizonyítanunk, hogy határozottan megvédjük életformánkat, liberális értékeinket és érdekeinket, belül és kívül egyaránt” – mondta Angela Merkel tízperces tapssal fogadott búcsúbeszédében, amelyben kiemelte, hogy öröm és megtiszteltetés volt számára a párt vezetése.