Merkel az EU-török menekültügyi megállapodás következetes végrehajtását sürgette

A 2016 márciusában kötött EU-török menekültügyi megállapodás következetes végrehajtását sürgette Angela Merkel német kancellár csütörtökön este Athénban, miután találkozott Alekszisz Ciprasz görög miniszterelnökkel.

Merkel hangsúlyozta, hogy az égei-tengeri görög szigeteken lévő menekülttáborok helyzetén is javítani kell. A német kancellár kiemelte: nem kielégítő az elutasított menedékkérők visszaküldésének üteme Görögországból Törökországba. „Konstruktívan együtt fogunk működni Görögországgal a helyzet javítása érdekében” – jelentette ki.

A 2016-ban megkötött uniós-török menekültügyi egyezménnyel sikerült gátat szabni a 2015-ös migrációs hullámnak, amelynek során naponta több ezer menekült és migráns érkezett Európába. Az egyezmény értelmében az unió minden olyan migránst visszaküldhet Törökországba, aki illegális úton érkezett valamelyik görög szigetre, és nem kapott menekültstátust.

Merkel méltatta a gazdasági megszorítások miatt „nehéz időket megélt” görög nép erőfeszítéseit, amelyeket annak érdekében vállalat, hogy kilábalhasson a súlyos államdósság-válságból. Reményét fejezte ki, hogy Görögország a jövőben önállóan is kölcsönhöz juthat a nemzetközi pénzpiacon. Mint mondta, nő a bizalom a görög gazdaság iránt, amit az is jelez, hogy számos német vállalat fektet be a dél-európai országban.

A német kancellár méltatta Ciprasz erőfeszítéseit a görög-macedón névvita rendezésére. Hangsúlyozta, hogy ez egész Európa javára válik. Felszólította a görög politikai erőket, hogy támogassák a névvita lezárását szolgáló megállapodást, ugyanakkor kijelentette: nem kíván az országok belügyeibe beavatkozni.

Ciprasz a találkozót követően pedig arról beszélt, az európai polgároknak szembe kell szállniuk a populista erőkkel, amelyek az EU-t – mint fogalmazott – „sötét korokba akarják visszavetni”. A görög kormányfő a migrációügyi együttműködés folytatására sürgette Berlint.

Emellett hangsúlyozta: Brüsszelnek fokozottan támogatnia kell a nyugat-balkáni országok európai integrációját.

A görög kormányfő ismételten elmondta: a görög adósságválság miatt felmerült súrlódásokat Athén és Berlin között már rendezték.

„A lusta görög és a szigorú német sztereotípiája már a múlté” – jegyezte meg Ciprasz. „Egy új korszakba tartunk. Berlin és Athén együttműködése meghatározó jelentőségű lesz a következő években” – fűzte hozzá.

Ciprasz szót ejtett a második világháború alatt okozott károkért való német jóvátétel iránti követelésekről is. Mint mondta, Athén még nem zárta le a kérdést.