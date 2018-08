Mentességet kaptak a koronatanúk

Az orosz szál helyett a hallgatási pénzeké a főszerep

Két koronatanú is mentességet kapott a bűnvádi eljárás alól New Yorkban a Donald Trump állítólagos szeretőinek fizetett hallgatási pénzekkel összefüggésben, számolt be róla az amerikai sajtó. Mindketten az amerikai elnök bizalmasainak számítanak, és kérdés, mit mondanak el a mentességért cserébe az ügyészeknek.

A Stormy Daniels művésznéven ismert pornószínésznő, illetve Karen McDougal egykori Playboy-modell hallgatásáért fizetett 280 ezer dollár körüli vizsgálódásokban annak lehet jelentősége, hogy New York államot a demokraták, azaz Trump politikai ellenfelei irányítják.

Barbara Underwood államügyész és Cyrus Vance manhattani kerületi ügyész – a Szent Koronát Magyarországnak visszaszolgáltató egykori külügyminiszter vele azonos nevű fia – is demokratapárti. Előbbi korábban is jogi csatákba kezdett Trump és a nevét viselő alapítvány ellen.

Azóta, hogy Michael Cohen, az elnök volt ügyvédje nemrég Trumpra vallott, háttérbe szorult a sokáig elsőbbséget élvező „orosz szál”. Jelenleg inkább a kampányfinanszírozási szabályok megsértésének vagy törvénysértésre való felbujtásnak a bizonyításával akarják jogilag sarokba szorítani az elnököt.

Most az ügyészek büntetővádakat fontolgatnak a Trump Organization, az elnök vállalatbirodalma ellen, de Allen Weisselberg pénzügyi igazgató bűnvádi mentességet kapott a The Wall ­Street Journal szerint. Ugyanezt megkapta David Pecker, az AMI médiavállalat elnöke és Trump jó barátja is a kifizetések egyik koronatanújaként.

Mint a bírósági iratokból kiderül, az AMI közvetítő szerepet játszott a 2016-os kampány idején Trumpnak állítólagos viszonyainak eltussolásában. McDougal ugyanis az AMI kiadásában megjelenő National Enquirer bulvárlapnak akarta pénzért eladni a „Trump-sztorit”. Cohen révén Trump végül is azért fizetett, hogy az Enquirer ne írjon erről egy sort se, de az AMI birtokolja a sztorival kapcsolatos jogokat.

Hasonló történt Stormy Daniels esetében is. Az ügyészek szerint mindkét kifizetés megsértette a kampányfinanszírozási szabályokat, és vizsgálják Trump szerepét.