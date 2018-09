Menekülthullám közeleg

Egymillióan indulhatnak útnak Szíriából Európa irányába

Válságtervet dolgoznak ki az ENSZ-illetékesek Szíriában, attól tartva, hogy újabb menekültválság alakulhat ki. – Akár a kilencszázezret is elérheti az Idlíbből menekülők száma, ha Damaszkusz és szövetségesei megindítják a támadást – mondta Panosz Mumcisz, az ENSZ szíriai humanitárius koordinátora. Idlíb a kormányellenes lázadók utolsó enklávéja Szíriában, a szíriai kormányerők pedig Oroszországgal és Iránnal karöltve a tartomány visszafoglalását célzó offenzívára készülnek.

Hírügynökségek szerint a térségben a felkelők mellett csaknem négymillió civil is tartózkodik. Panosz Mumcisz kiemelte, igyekeznek minél inkább felkészülni a helyzetre, a térségben működő katonai egységek már tisztában vannak az iskolák, kórházak, élelmiszerraktárak és menekülttáborok GPS-koor­dinátáival.

Szakértők szerint az offenzíva újabb menekülthullámot indíthat el, amely Európát is hamar elérheti. – Tekintettel arra, hogy már több millió menekült tartózkodik Törökországban, egy ilyen támadás továbblökheti a migrá­ciós hullámot nyugat felé, ami átszűrődhet Görögországba és Európa többi részére is – fogalmazott Kosztasz Filisz athéni nemzetközi kapcsolatok szakértő a The Times brit napilapnak.

Federica Mogherini, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője felszólította Oroszországot, Törökországot és Iránt, hogy kezeljék prioritásként a polgári lakosság védelmét.

A három ország vezetőjének múlt pénteki teheráni találkozóján a tárgyaló feleknek nem sikerült közös álláspontot elfogadniuk az idlíbi offenzíva ügyében. Miközben Oroszország és Irán nem tesz különbséget a felkelőcsoportok között, és mindet terroristának tartja, Ankara nem a damaszkuszi vezetést, hanem a mérsékelt lázadókat támogatja a konfliktusban.

A szíriai konfliktus nyomán Törökországban már összesen négymillió menekült tartózkodik, közülük 3,6 millió szíriai állampolgár. Recep Tayyip Erdogan török államfő a múlt héten közölte, országa nem tud több menekültet befogadni. Kiemelte, az offenzíva humanitárius válságot és biztonsági kockázatot jelentene Törökországnak és Euró­pának.

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) jelezte, a régióban a több mint hét éve tartó konfliktus nyomán már több mint 5,6 millió szíriai menekültet regisztráltak, közülük 2,6 millióan kiskorúak.

A szervezet szerint a főként Törökországban, Libanonban, Jordániában, Irakban és Egyiptomban tartózkodó szíriaiaknak nagyobb forrásokat kell elkülöníteni az alapvető és egészségügyi ellátásra a tél közeledtével.