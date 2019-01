Mélyponton van Macron népszerűsége

A franciák háromnegyede elégedetlen Emmanuel Macron politikájával és meglehetősen kevés bizalmat tanúsít a miniszterek iránt is – derült ki a legfrissebb felmérésből. Az Odoxa–Dentsu Tanácsadó által elvégzett, a Le Figaro konzervatív napilap által publikált közvélemény-kutatás szerint a megkérdezetteknek mind­össze a 25 százaléka mondta azt, hogy elégedettek azzal, ahogy a köztársasági elnök vezeti a november óta országos tiltakozási hullámoktól hangos országot.

A Le Figaro megjegyzi: a megválasztásakor még a lakosság 57 százalékának támogatását élvező francia elnök érdekes módon nemcsak az alacsony fizetésű munkvállalóktól és a mezőgazdászoktól kapott kedvezőtlen értékeléseket, de a felső középosztálytól is.

Tovább ront a helyzeten, hogy a lakosság nemcsak a köztársasági elnökkel elégedetlen, de számos kulcsfontosságú tisztviselővel is: Edouard Philippe francia miniszterelnököt és Christophe Castaner belügyminisztert a lakosság 54, illetve 53 százaléka nem támogatja, és csak egyetlen tárcavezető, Jean-Yves Le Drian külügyminiszter éri el a lakosság egyharmadának támogatását. Gael Sliman, a kutatást végző Odoxa elnöke hangsúlyozta: a tavaly áprilisban végzett korábbi felméréshez képest a most vizsgált tíz miniszter közül kilenc rekordot mutatott a népszerűségének csökkenésében, amelyek már előző évben is rendkívül alacsonyak voltak.

A közösségi portálokon megjelenő véleményeket vizsgáló Véronique Reille Soult, a Dentsu Tanácsadó elnöke szerint az internetes felhasználók kommentárjaiból jól kiolvasható, hogy az ügyvezető kormánytagok közül egyértel­műen Macron van a célkereszt középpontjában.

A megjegyzések háromnegyede az elnökre koncentrálódik, Macronnak tehát már nincs egy miniszterekből álló pajzsa, ami azt is jelenti, hogy a felhasználók szemében ő a politikai reformok kizárólagos felelőse.