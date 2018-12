Megreformálhatatlan uniós menekültügyek

Bár a migrációs válság csúcsán tapasztalt, több százezres tömeghez képest idén csak „elenyésző” számú, körülbelül 130 ezer menedékkérő érkezett a kontinensre, a bevándorlást övező politikai vita nem csitul. Immár nyilvánvaló, hogy év végéig sem sikerült megoldást találni az uniós menekültügyi rendszer reformjára, sőt ha hinni lehet a sajtóinformációknak, 2018 utolsó EU-csúcstalálkozóján teljesen megrekedtek a kompromisszum érdekében folytatott tárgyalások.

Az Európai Bizottság és számos tagállam remélte, hogy a bevándorláspolitikai előrelépés az unióbarát erőket segíthetné a jövő évi európai választásokon, írta a fejleményekről az EUobserver brüsszeli hírportál, arra emlékeztetve: a kontinensen továbbra is fennállnak az évekkel ezelőtt bebetonozott erőviszonyok, és Közép-Európa továbbra sem hajlandó menekülteket befogadni, míg olyan államok, mint Olaszország és Svédország a mielőbbi tehermegosztást szorgalmazzák.

Ami Magyarországot illeti, hazánk migrációs álláspontjáról Orbán Viktor beszélt a már említett EU-csúcson. A miniszterelnök Face­book-üzenetében elmondta: Magyarországot a migráció kapcsán több ország is megtámadta, és egy utolsó akciót vezettek annak érdekében, hogy azokat a célokat, amelyekkel a migránsokat be tudják hozni az Európai Unióba, most áterőszakolják a miniszterelnökök tanácsülésén. – Azért mondom, hogy utolsó kísérlet, mert hamarosan európai választások lesznek, és a dalnak vége lesz – szögezte le a kormányfő.

Az európai választások kimenetelétől függetlenül az biztosan látszik, hogy a kötelező menekültbetelepítés terve szép lassan elhalt. A német Handelsblatt az év végén szellőztette meg, hogy az EU motorjának számító német kormány – Horst Seehofer szövetségi belügyminiszter közbenjárásával – meghunyászkodott a kvótakérdésben, és kiválthatóvá tenné a migránsáthelyezésben való részvételt. Mint írták, „jól indokolt esetekben” a tagállamoknak lehetőséget kellene biztosítani arra, hogy alternatív módokon – például anyagi hozzájárulással – bizonyítsák az Európa felé való szolidaritásukat.

A gazdasági lap szerint ezt nemcsak a szélsőségesnek és populistának bélyegzett politikai erők megerősödésével indokolták, hanem azzal is, hogy az ­uniós menekültügyek megreformálhatatlan jellege folyamatos nyomást helyez Berlinre. Németország 2014 óta ugyanis több mint másfél millió menedékkérőt fogadott be, és a másodlagos migrációs mozgásoknak is a fő elszenvedője.