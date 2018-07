Megkezdte a munkát a német-osztrák határon a bajor határrendőrség

Megkezdte a munkát szerda reggel a német-osztrák határon a bajor tartományi rendőrséghez tartozó határrendőrség.

Markus Söder konzervatív bajor kormányfő eredetileg azt akarta elérni, hogy a bajor határrendőrség a határt eddig kizárólagosan ellenőrző szövetségi rendőrséggel azonos jogköröket kapjon. A berlini szövetségi belügyminisztérium azonban – melyet Horst Seehofer, Söder szintén bajor konzervatív párttársa vezet – ehhez nem járult hozzá, mert az államhatár ellenőrzése a szövetségi hatóságok feladata, és Berlin nem adta át Münchennek ezt a kompetenciát. Ezért a bajor határrendőrség a szövetségi rendőrség ellenőrzése alatt kezdte meg a határellenőrzéseket. Nincs például joguk arra, hogy a határról bárkit is visszafordítsanak Ausztriába.

Söder szerdán a határnál fekvő Kirchdorfban arról beszélt, hogy a bajor határrendőrség a szövetségi rendőrökkel együtt biztonságosabbá teszi a határt és környékét.

„Ezzel azt a világos üzenetet küldjük a nemzetközi embercsempészeknek, hogy egyre kevésbé kifizetődőbb átlépni a német határokat, és még kevésbé kifizetődőbb Bajorországban próbálkozni” – fogalmazott Markus Söder Kirchdorfban.

Bajorországban a kilencvenes évek végéig létezett a szövetségi határőrség mellett tartományi határőrség is. Söder azt szeretné, hogy a június 1-jén újraalapított bajor határrendőrség a következő tíz év alatt 1000 fősre bővüljön, és az osztrák után a cseh határon is megkezdhesse az ellenőrzéseket.

A német-osztrák és a német-cseh határ a schengeni övezeten belül szabadon átjárható. Az osztrák határ esetében Németország a migrációs válság miatt ideiglenesen visszaállíthatta a határellenőrzést. A szövetségi rendőrség eddig három helyen, az autópályákon tartott ellenőrzéseket Bajorországban. A Rheinische Post című regionális lap jelentése szerint az év első öt hónapjában körülbelül 18 ezer, engedély nélkül beutazó migránst fogtak el, akiknek mintegy negyede érkezett Ausztria felől.