Meghívó Putyinnak

Az orosz elnök tíz éve nem járt a Fehér Házban

Váratlan bejelentést tett pénteken John Bolton, az amerikai elnök nemzetbiztonsági tanácsadója: a jövő év elejére Washingtonba várják Vlagyimir Putyint. A novemberi kongresszusi választások előtt, valamint a Moszkva állítólagos beavatkozását vizsgáló Mueller-vizsgálat idején az orosz államfő meghívásának bejelentése olajnak ígérkezik a tűzre az amerikai belpolitikában. Putyin több mint tíz esztendeje volt utoljára Washington vendége.

Vörös szőnyeg Vlagyimir Putyin lába alá – ez sokak szemében vörös posztó az óceán túlpartján. Ezért is ébredt pénteken Amerika váratlan hírre: John Bolton, Donald Trump elnök nemzetbiztonsági tanácsadója Tbilisziben, az amerikai–orosz vetélkedés egyik fő terepének számító Grúzia fővárosában jelentette be, hogy a jövő év elejére, „egész napos konzultációkra” Washingtonba hívták az orosz államfőt. E sorok írásáig nem érkezett hír arról, hogy Putyin elfogadta volna az invitálást.

Az elmúlt napokban Moszkvában tárgyaló Bolton megfogalmazásából úgy tűnik, nem az amerikai protokoll legmagasabb szintjét jelentő, díszvacsorával együtt járó állami vizitről, hanem munkalátogatásról lenne szó. Putyin legutóbb 2005-ben, még George W. Bush elnöksége idején járt a Fehér Házban, ahol Barack Obama egész nyolcéves elnöksége idején (2009–17) nem látták szívesen.

A mostani bejelentés annak fényében igencsak meglepő, hogy számos elemző szerint csaknem harminc éve, a hidegháború vége óta nem volt olyan feszült nemcsak Washington és Moszkva, de az egész Nyugat és Oroszország viszonya, mint most. A novemberi amerikai kongresszusi választások előtt ismét felerősödtek az orosz beavatkozással kapcsolatos félelmek: egy hete vádat is emeltek emiatt egy orosz nővel szemben, ahogyan korábban a 2016-os elnökválasztásba való beavatkozással vádoltak meg oroszokat.

Trump feje felett eközben Damoklesz kardjaként függ a Robert Mueller különleges ügyész vezette vizsgálat, amely éppen Moszkvának az amerikai politikában játszott szerepére hivatott rávilágítani. Korábban éppen ezért arról szóltak a hírek, hogy Putyint nem hívják meg, amíg le nem zárul a Mueller-vizsgálat.

Ráadásul Trump még pár napja is újabb borsot tört az oroszok orra alá, amikor bejelentette: felmondja a Moszkvával még a hidegháború idején, több mint harminc éve kötött INF-szerződést, amely a közepes hatótávolságú nukleáris erőkről rendelkezik. Bolton pedig arról beszélt: Washington azt fontolgatja, hozzon-e újabb büntetőintézkedéseket Oroszország ellen Szergej Szkripal volt orosz kettős ügynök és lánya nagy-britanniai megmérgezése miatt. A Nyugat Moszkvát vádolja ebben az ügyben, a vádakat az oroszok nem ismerik el.

Trump és Putyin többször is találkozott egymással az amerikai elnök 2017-es hivatalba lépése óta, és idén nyáron, Helsinkiben az első különtalálkozójukra is sor került. Igaz, ez nem a legfényesebben alakult Trump számára, aki az egybehangzó, republikánus és demokrata párti értékelések szerint is gyengének és esetlennek mutatkozott a nemzetközi porondon nála rutinosabb kollégájához képest.

A két vezető legközelebb várhatóan Párizsban, november 11-én találkozik, az első világháború lezárásának századik évfordulója alkalmából rendezett eseményen. Bolton közlése szerint ekkor csak röviden egyeztetnek majd.