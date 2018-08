Megfoszthatják trónjától Wilderst a jobboldalon

Újraosztotta a lapokat a holland jobboldalon Thierry Baudet és euro­szkeptikus pártjának a feltűnése. A fiatal és vonzónak tartott politikus egyre népszerűbb Hollandiában, ami a Geert Wilders vezette Szabadságpárt háttérbe szorulását is eredményezheti.

Úgy tűnik, végleg bebetonozta magát a holland köztudatba Thierry Baudet és pártja, a nacionalista-euroszkeptikus Fórum a Demokráciáért (FvD).

A Maurice de Hond holland kutató augusztus végi, friss felmérése szerint a 2016-ban párttá alakult agytröszt mára Hollandia harmadik legerősebb politikai tömörülése: ha ma tartanák a parlamenti választásokat, az FvD tizenöt képviselői helyet szerezne a 150 fős alsóházban, és megelőzne olyan kisebb kormánypártokat, mint a Kereszténydemokraták vagy a liberális D66.

Ennél is fontosabb, hogy a tizenöt mandátumos becslés elegendő ahhoz, hogy Baudet pártja beérje a holland szélsőjobb már-már ikonikus szereplőjét, Geert Wilderst és a Szabadságpártot (PVV). Wilders trónfosztásáról már jó ideje cikkezik az európai sajtó, a 35 éves Baudet aktív online jelenléte miatt még a „holland Donald Trump” címet is elhalászta a platinaszőke PVV-vezetőtől.

A Szabadságpárt berkeiben pedig okkal aggódnak a népszerűségvesztéstől: ha csak a Maurice de Hond adatait nézzük, Wildersék ma legalább tizenöt mandátummal kevesebb parlamenti férőhelyhez jutnának, mint a 2017-es választások során.

A töredezett és sokszínű holland pártrendszert, illetve a bevándorlásellenesek általános térnyerését elnézve persze nem állíthatjuk biztosan, hogy a PVV összes elvesztett szavazata Baudeték kezébe kerül. Ennek ellenére a Szabadságpárt és a Fórum a Demokráciáért között egyértelmű az ideológiai hasonlóság: mindkét párt ellenzi a tömeges bevándorlást, kételkedik a jelenlegi hágai integrációs politikai működőképességében, illetve szavazásra bocsátaná a holland EU-tagság jövőjét.

A francia felmenőkkel rendelkező Baudet legnagyobb előnye, hogy jóval „kifinomultabb”, mint a politikai botrányhősként elkönyvelt Wilders. – Baudet nemcsak a fiatal szavazók, hanem a magasabb végzettségű polgárok kö­rében is népszerű. Azokról az emberekről van szó, akik Wilderst túl közönségesnek és durvának találják. Nyilvánvaló, hogy Baudet elképzelései is szélsőségesek, ám ő képes ezeket elképesztően megnyerő módon tálalni – írta korábban az amerikai The National nevű lap.

Baudet tudatosan alakítja a főként fiatalokat vonzó imázsát: az Instagram képmegosztón előszeretettel posztol a mindennapjairól, legutóbb pedig azzal került a holland címlapokra, hogy feltöltött magáról egy képet, amin meztelenül egy medence szélén fekszik. Külseje a női szavazók körében is népszerűvé teszi, és ezt csak fokozza azzal, hogy a sajtóban úton-útfélen arról beszél: „még keresi a leendő holland First Ladyt”.