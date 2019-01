May alkudozna Brüsszellel

Juncker és Weber sem hajlandó a brexitmegállapodás újratárgyalására

Lapzártánk után ért véget a londoni alsóháznak a brexitmegállapodás potenciális módosításáról szóló szavazássorozata. Bár Theresa May azzal indította a parlamenti vitát, hogy jelentős és jogilag kötelező erejű változtatásokra van szükség az alku elfogadásához, az uniós vezetők egyelőre hajthatatlannak tűnnek.

Theresa May miniszterelnök azt kérte kedden délután a londoni alsóháztól, hogy küldjön világos üzenetet Brüsszelnek a brexitmegállapodás lehetséges módosításairól szóló voksolás során.

Kedden késő estig a brit képviselők a Jeremy Corbyn nevével fémjelzett beterjesztésről szavaztak, és 327-296 arányban elutasították a Munkáspárt vezetőjének a megállapodás nélküli brexit ellehetetlenítéséről szóló javaslatát. Corbyn a tegnapi vita során egyébként azt hangoztatta: a napnál is világosabb, hogy a londoni kormánynak meg kell hosszabbítania a kilépési folyamatot. A Skót Nemzeti Párt gyakorlatilag ugyanezt kérte a módosító javaslatában, azzal a különbséggel, hogy kikötötték: Skóciának – tekintettel a 2016-os népszavazás helyi kimenetelére – fenn kellene tartania az uniós tagságot. Nem meglepő módon a brit alsóház végül 327-39 arányban leszavazta a javaslatot.

John Bercow házelnök épp a brexit összetettségére hivatkozva összesen hét beterjesztést bocsátott szavazásra. A brit sajtó ezek közül a legfontosabbként a tory Graham Brady javaslatát harangozta be: ennek értelmében a megállapodás leginkább vitatott, ír tartalékmegoldásról szóló részét alternatív, az Ír-sziget átjárhatóságát biztosító megoldással kellene felváltani. A May-kormány tegnap hivatalosan is felkarolta a javaslatot, mondván, hogy a megszavazása esetén a miniszterelnök erős mandátummal térhetne vissza a tárgyalóasztalokhoz.

Donald Tusk: nem tárgyalható újra a brit kiválási szerződés Nem tárgyalható újra a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszeréről szóló szerződés, ahogy benne az úgynevezett ír-északír tartalékmegoldás sem – szögezte le kedd este szóvivője útján az Európai Tanács elnöke.

Donald Tusk szóvivője üdvözölte, hogy a brit törvényhozás el akarja kerülni a szigetország rendezetlen távozását, és arra kérte Londont, hogy mihamarabb tegye világossá szándékait a következő lépésekre való tekintettel.

Kiemelte, hogy az Európai Unió abban az esetben kész átdolgozni a kiválási szerződést, ha az Egyesült Királyság az eddigi irányelveit módosítva inkább alapvetően más jövőbeli kapcsolatot kívánna kialakítani, például továbbra is része kívánna maradni az egységes piacnak vagy a vámuniónak. /MTI/

Bár a Brady-módosításról kedden késő este szavaztak, előzőleg a Sky News hírcsatorna úgy tippelte, hogy a kormányzó konzervatívok végre egységet akarnak mutatni, így átmehet a parlamenten a terv. Egy másik, szintén az éjszakai órákban eldöntött kérdésben pedig arról dönthettek a képviselők, hogy amennyiben a miniszterelnök február végéig nem tudja elfogadtatni az alkut, a megállapodás nélküli brexit elkerülése érdekében kilenc hónappal kellene megtoldani a kilépés eredeti – március 29-i – dátumát.

A tegnap esti események fényében mindenesetre továbbra is kérdéses, hogy Theresa May miként tudja rávenni az uniós vezetőket arra, hogy újranyissák az 585 oldalas brexitmegállapodást. A Bloomberg brüsszeli tudósítója szerint Jean-Claude Juncker még tegnap délután a brit miniszterelnök értésére adta, hogy semmi értelme az alku újratárgyalásának reményében visszatérnie Brüsszelbe. Ugyanezt hangoztatta a bizottsági elnök potenciális utóda, Manfred Weber néppárti csúcsjelölt is.

– A megállapodás több mint két év munkájával kidolgozott kompromisszum sok érdek között, és mind a 28 EU-tagállam kormánya elfogadta. Londonnak nem ezt kell megkérdőjeleznie egyoldalú próbálkozásokkal – hangoztatta a bajor politikus a távirati iroda tudósítása szerint.

Uniós források közben arról számoltak be: May a kedd esti szavazássorozat után is telefonbeszélgetést folytatott Junckerrel, és a tartalékmegoldás másik kulcsfontosságú szereplőjét, az ír miniszterelnököt is megkereste. Leo Varadkar tegnap délután a dublini törvényhozás előtt megerősítette, hogy folyamatosan kapcsolatban áll brit kollégájával; illetve bejelentette, hogy kormánya hamarosan tanulmányt tesz közzé a megállapodás nélküli brexit potenciális gazdasági hatásairól.

– Könnyen lehet, hogy 10-12 héten belül nagyon sok pénzre lesz szükségünk az ír állások megmentéséhez – idézte a BBC Varadkart.