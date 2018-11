Más politikus is jár Gruevszki cipőjében

Mindenütt hírzárlat van a menedékjogi eljárás befejezéséig

Bárhol a világon előfordulhat, s elő is fordult számtalanszor, hogy egy, a közfigyelem középpontjában álló politikus bizonyos okoknál fogva hazája elhagyására kényszerül, s menedékjogot kér valamelyik szomszédjánál vagy távolabb. Ez esett meg most Nikola Gruevszki­ volt macedón miniszterelnökkel, esete tehát nem új. Az eljárásra mindenütt megvan a megfelelő protokoll, amelyet az érvényben lévő törvények szerint alkalmaznak, általában teljes hírzárlat mellett az eljárás lezárásáig. Így van ez Nyugat-Európában is, amit az Origó példái nyomán próbálunk felvázolni.

Carles Puigdemont

A demokráciájára büszke Belgiumban tartózkodik ­például Carles Puigdemont volt katalán elnök (képünkön), aki ugyan haza szeretne térni, ennek ellenére nem megy, mert akkor letartóztatás várna rá. Az ellene kiadott nemzetközi elfogatóparancsot még a nyáron visszavonták. A katalán politikus – akiről Magyarországon is sokat cikkezett a sajtó Katalónia függetlenségi törekvései kapcsán – Belgiumban nem nyújtott be hivatalos menedékkérelmet sem. Pedig erre lett volna lehetősége, annak ellenére, hogy másik uniós tagállam állampolgára. A tartózkodásának jogalapja éppen ezért nem a menedékjogi szabályozáson, hanem uniós állampolgárságán alapul.

Sébastien Ajavon

A korábbi benini elnökjelölt, ellenzéki politikus és üzletember Sébastien Ajavon 2016-ban drogcsempészési botrányba keveredett. Előbb kokaincsempészettel vádolták meg, de bizonyíték hiányában ejtették a vádat. Most ismét felmelegítették az ügyet, s 18 kilogramm kokain csempészete ­miatt akarják 10-15 évre rács mögé dugni Beninben. Ajavon október 20-án politikai menedékjogot kért Franciaországban. Ügyvédei azt próbálják bizonyítani, hogy az igazságszolgáltatás politikai nyomásra nyitott meg egy korábban lezárt esetet. Mivel az ügy eléggé friss, a francia hatóságok nem adnak ki információt róla. Mindazonáltal Ajavont nem tessékelték ki Franciaországból, pedig sokkal súlyosabb váddal illetik, mint a volt macedón kormányfőt.

Ricardo Palma

Ugyancsak Franciaországban húzza meg magát Ricardo Palma, aki Chilében a Manuel Rodríguez Patrióta Front nevű marxista fegyveres gerillaszervezet tagjaként harcolt Augusto Pinochet chilei vezető ellen. Palma otthon életfogytiglani börtönbüntetést kapott, mert 1991-ben meg­gyilkolta Jaime Guzmánt, Pinocheték főideológusát. Palmát 21 évnyi menekülés után idén februárban érték utol a hatóságok Franciaországban – a párizsi menekültügyi hivataltól azonban politikai menedékjogot kapott, pedig emberölés van a számláján.

Isak Dar

A hazájában egy ­korrupciós ügy miatt meggyanúsított Isak Dar volt pakisztáni miniszter állítólag október 19-én folyamodhatott menedékjogért a brit belügyminisztériumhoz. A tárca nem kommentálta a fejleményeket, mondván, folyamatban lévő ügyekről nem adnak felvilágosítást. Más hírek szerint Dar azt jelezte a brit hatóságoknak, hogy hontalanná vált, miután útlevelét bevonták. Az Egyesült Királyságban a hatályos jogszabályok alapján 2013 óta létezik eljárás a hontalanság elismerésére. Ez alapján a már az EU-ban tartózkodó személyek kérhetik a tartózkodás engedélyezését, amennyiben egyetlen ország sem ismeri el őket állampolgárukként, és nem tudnak állandó jelleggel más országban élni. Alapesetben két és fél évre adható meg a tartózkodási engedély, amely akár meg is hosszabbítható.