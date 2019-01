Markus Södert választották a CSU elnökévé

A májusi uniós választásokat is szem előtt tartva, Európa-párti néppártként határozta meg a hét végén a Keresztényszociális Uniót (CSU), de a megújulás szükségességét is hangsúlyozta Markus Söder tartományi miniszterelnök, akit – egyetlen jelöltként – 87,4 százalékos többséggel választottak pártelnökké a küldöttek.

Megfigyelők ugyanakkor legalább 90 százalékos eredményt tartottak volna annak kinyilvánításának, hogy a tagság egyöntetűen bízik az 52 éves Söderben. Az eddigi pártvezetőt, a tisztségéből tíz év után távozó Horst Seehofert tiszteletbeli elnöknek választották, de továbbra is német szövetségi belügyminiszter marad. A tisztújító kongresszuson Európa mellett állt ki Manfred Weber, a párt egyik elnökhelyettese, egyben az Európai Néppárt frakcióvezetője és csúcsjelöltje is a májusi uniós választásokra.

A CSU nehéz időket él át: a tavalyi tartományi választásokon fennállása során mindössze másodszor veszítette el abszolút többségét, így a Szabad Választók elnevezésű helyi polgári párttal kényszerült koalícióra lépni Münchenben. Az évtizedeken át töretlen keresztényszocialista hegemóniának a jelek szerint vége. Ami korábban elképzelhetetlen lett volna: a bajor nagyvárosokban már a Zöldek a legnépszerűbb párt.

Söder vasárnap hangsúlyozta, miközben hagyományos ­támogatóik „védhatalmaként” kívánnak fellépni a globalizáció kihívásaival szemben, nyitni akarnak a nők és a fiatalok felé is. Az új pártvezető kiemelte a kereszténydemokrata CDU-val való egységet, és utóbbi – ugyancsak új – elnöke, a CSU-pártfórumon szintén megjelent Annegret Kramp-Karrenbauer is arról beszélt: „Egy politikai család voltunk, vagyunk és az is maradunk. Mi vagyunk Európa utolsó néppártja.” Úgy vélte továbbá, közös munkájukon múlik a német és az európai politika stabilitása.