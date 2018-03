Manipulál a román ellenzék?

A felmérések szerint zuhanórepülésben van a kormánypárt

Látványosan csökkent a hatalmon lévő román Szociáldemokrata Párt támogatottsága két friss felmérés szerint. Ha most lennének választások Romániában, az ellenzék akár a kormányalakításra is esélyes lenne. A mély bukaresti politikai megosztottságot jelzi, hogy elemzők a kutatások adatainak hitelességét is kétségbe vonják.

Három hónap alatt majdnem tizenhét százalékkal csökkent a szociáldemokraták (PSD) népszerűsége – ezt jelzik a napokban közzétett felmérések. A Sociopol közvélemény-kutató cég adatai szerint a PSD támogatottsága jelenleg 34 százalékos a biztos szavazók körében.

A második helyen álló jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL) népszerűsége egy százalékponttal kisebb, 33 százalékos. Erősödött a liberális Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) is, az ellenzéki pártra most 12 százaléknyi szavazó voksolna. A kisebbik kormányzó párt, a Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség egyaránt öt százalékon áll.

A felmérés szerint nagyot zuhant a PSD elnökének, Liviu Dragneának a népszerűsége is, a választások utáni negyven százalékról kilenc százalékra csökkent. A PSD-vezér egyébként a napokban cáfolta, hogy pénzmosás gyanújával nyomozás indult volna ellene Brazíliában. Az IMAS közvélemény-kutató mérései alapján már a PNL vezeti a listát több mint 29 százalékos támogatottsággal, a PSD a második csaknem egy százalékkal lemaradva.

Bogdan Duca román politológus kétkedően fogadta az ellenzéki pártok által rendelt felmérések adatait. „Az még csak hihető, hogy a PSD támogatottsága csökken, hiszen egy év alatt két kormányt váltott, rosszul kommunikált, és nem reagált elég keményen a támadásokra. A PNL-nek viszont aligha lehetett haszna ebből, hiszen e két párt szavazótábora között nincs átjárás, ráadásul az ellenzéki párt az utóbbi időben agresszív támadásokat intézett a kormánypárt ellen” – nyilatkozta a Magyar Időknek az elemző, aki nem zárja ki az ellenzék által rendelt felmérések tudatos ferdítését.

Hasonló véleményen van Illyés Gergely is. A Nemzetpolitikai Kutatóintézet erdélyi politológusa lapunknak elmondta, a Sociopol kutatása a PSD-n belüli, Dragnea-ellenes csoportok érdekeit is szolgálhatta a múlt szombaton megtartott pártkongresszus előtt. „Elképzelhető, hogy valamelyest csökkent a PSD népszerűsége. Ez elsősorban a bérnövelő intézkedések körüli visszásságokkal, a járulékok átruházása miatti elégedetlenségekkel, a kormány gyenge eredményeivel magyarázható” – fogalmazott.

Szerinte az ellenzéknek először azt kellene eldöntenie, hogy egymással mit kezdenek majd, mivel a PNL és az USR szavazótábora erős átfedésben van. „A 2019-es elnökválasztásig az ellenzéki pártoknak egymás között kell eldönteniük, hogy milyen célokat követnek. Eközben a parlamenti erőviszonyok változatlanok, a PSD–ALDE többsége biztos, nem látszik arra lehetőség, hogy az ellenzék valamilyen formában átvehetné a kormányzást” – hangsúlyozta Illyés Gergely.