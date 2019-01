Magyar szakácsok főztek ünnepi ebédet szegényeknek Rómában

Magyar szakácsok főztek ünnepi ebédet a szegényeknek Rómában vasárnap, a menü marhapörkölt volt tarhonyával, vitaminsalatával és csemegeuborkával.

Idén vízkeresztkor a kapuvári Ízvadász Egyesület tagjai készítették az ebédet a Szent Egyed katolikus közösség római menhelyén, ahol hosszú sorokban álltak az emberek a magyar ételekért. A pörkölt mellé édességként szaloncukrot osztottak szét a rászorulók között, akik a kapuvári Cserpes Sajtműhely túró rudiját is megkóstolhatták. Mindkettő kuriózumnak számít Olaszországban.

Ez volt az ötödik év, hogy a Róma belvárosában, a Trastevere negyedben levő szegénykonyhán a Magyarországról érkező szakácscsapat készítette az ünnepi ételt. A kapuvári Ízvadász Egyesület tagjai 2015 óta segítik a Szent Egyed közösség munkáját. Hagyománnyá vált, hogy december 25-én a közösség budapesti menzáján főznek ebédet a rászorulóknak, vízkeresztkor pedig Rómában, ahol most is 350 embernek készítettek meleg ételt magyaros ízekkel.

Magyar László, az Ízvadászok Egyesület vezetője elmondta, hogy most is minden alapanyagot Magyarországról szállítottak Rómába: több mint 80 kilogramm marhahúst, 25 kilogramm hagymát, 35 kilogramm tarhonyát és 55 kilogramm szaloncukrot. A marhahúst azért választották, hogy a nem keresztény vallásúak is fogyasztani tudják. „Mindenkit tiszteletben tartva minden évben valami magyarosat igyekszünk főzni” – tette hozzá Magyar László.

Marco Sala, a Szent Egyed közösség római felelőse az MTI-nek elmondta, hogy a magyarokat már minden évben várják. „Számunkra ez az ünnepi ebéd a Magyarországgal való barátságot jelképezi és közben rámutat arra is, hogy a boldogság olyan kenyér, amelyet a nálunk szegényebbekkel kell megosztani. A kapuváriak csodát teremtenek a barátság ebédjével” – fogalmazott Sala. Hozzátette, hogy a Szent Egyed közösség idén ünnepli fennállása 50. évét.

Szeretetfőzésről beszélt a csapatot vezető Hámori György kapuvári polgármester.

A jótékonysági akciót az önkormányzat mellett helyi vállalkozások, szervezetek és magánszemélyek adományai támogatják.