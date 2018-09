Macronnak lehet, de Orbánnak nem

Vége a nyári szünetnek, becsöngettek az iskolákban. Ennek örömére, Emmanuel Macron francia elnök mindjárt az első tanítási napon egy lavali középiskolába ment előadást tartani egy osztálynak, majd kedvesen be is ült melléjük a padba, mutatva, hogy szívén viseli az országa oktatás helyzetét és természetesen azt is, hogy mennyire odavan a kisiskolásokért.

A meghatóan szép gesztusról az Index számolt be, cukinak tartva a (bevándorláspárti) francia politikus tettét.

Ez ugyanaz az Index, aki korábban egyenesen politikai pedofíliával vádolta Orbán Viktort azért, mert gyerekek társaságában mutatkozott egy rendezvényen. Sőt még azt is a szemére vetették a magyar miniszterelnöknek, hogy húsvétkor meg merészelte locsolni a saját unokáját.

Az Index hatalmas felháborodásában addig jutott a témában, hogy még egy köpködős véleménycikket is rittyentettek tiltakozásképpen. Ebben kifejtették, miért elképesztően felháborító, hátborzongató, ha politikusok gyerekekkel mutatkoznak.

Úgy látszik a ballib portál olvasatában gyerekekkel mutatkozni, csak abban az esetben ördögtől való cselekedet, ha magyar kormánypárti politikusról, urambocsá magáról a miniszterelnökről van szól. Ha ugyanezt történetesen (a bevándorláspárti) Macron teszi, akkor azon nyomban elfogadhatóvá, cukivá, meghatóvá, szívhez szólóvá válik a történet.

Bárhogy is szépítjük a dolgot, az Index politikailag korrekt, gumigerincű tollforgatói már a tanév kezdetekor megkapták első szekundájukat, ezúttal következetességből.