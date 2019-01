Macronék megosztanák a sárga mellényeseket

Párizsban huligánellenes törvény készül az erőszak visszaszorítására

Oszd meg és uralkodj! – a régi római elvet tartja szem előtt a francia kormány a sárga mellényesek csaknem három hónapja tartó tüntetéshullámának leszerelésére, illetve a zavargások visszaszorítására. Ennek lényege: egy február elejéig kidolgozásra kerülő, huligánellenes törvényjavaslat szankcionálná a bajkeverőket, a be nem jelentett tüntetések szervezőit, illetve az ilyeneken résztvevőket. Felelősségre vonnák azokat, akik maszkban tüntetnek, hogy ne azonosíthassák őket, a vandáloknak pedig meg kell majd fizetniük az okozott kárt.

– Nem lehet az övék az utolsó szó – mondta az erőszakos tüntetőkről Édouard Philippe kormányfő, azt is bejelentve egy főműsoridőben sugárzott tévéinterjúban, hogy a kormány ezen a héten 80 ezer rendfenntartóval és számos őrizetbe vétellel készül birokra kelni a zavargások résztvevőivel.

A jobb megélhetési feltételeket követelő sárga mellényesek egy kisebb, erőszakos része a múlt szombaton is tört-zúzott Párizsban, rátámadt a rendőrökre, továbbá barikádok és járművek mellett felgyújtottak egy állóhajón működő éttermet is. Az elmúlt hónapokban már több ezer főt vettek őrizetbe, több mint ezer esetben elmarasztaló ítélet is született, 153 fő kapott börtönbüntetést.

A most bejelentett intézkedések szerint – a futballhuligánok kiszűréséhez hasonló gyakorlatnak megfelelően – adatbázisban rögzítenék a notórius rendbontókat, akiket kitiltanának a jövőbeli tüntetésekről; ezek megrendezésekor nekik egy rendőrőrsön kellene jelentkezniük. A jobbközép ellenzéki Köztársaságiak – a gaulle-ista utódpárt – szenátusi frakciója már októberben hasonló szigort javasolt.

Mindamellett – hogy minél kevesebben kiáltsanak rendőrállamot – ­Philippe azt is világossá tette, a franciák szabadságjoga marad, hogy tüntessenek, és a kormány továbbra is nyitott a tüntetők jogos követeléseinek kielégítésére. Emmanuel Macron köztársasági elnök még az óévben egy számítások szerint mintegy tízmilliárd eurós csomagot – minimálbér-emelést és adókedvezményeket – jelentett be a legalacsonyabb jövedelműek életkörülményeinek javítására.

A januártól tervezett üzemanyagadót, a tiltakozóhullám közvetlen kiváltó okát pedig még korábban felfüggesztették. De a májusi uniós választásokon az első komoly parlamenti tesztje elébe néző államfő politikáját csak a polgárok egynegyede támogatja, miközben a legutóbbi felmérés szerint a megkérdezettek 55 százaléka áll a sárga mellényesek mögött. Ez ugyanakkor kevesebb, mint amennyi korábban volt, és a hónap végére „a köztársasági értékek védelmében” ellentüntetést is szerveznek.

Elemzők azt tartják az elkövetkező időszak fő tétjének, hogy vissza tudja-e szerezni a kispénzű franciáktól való elszakadással vádolt Macron a társadalom többségének bizalmát, illetve az elnök mennyire nehezíti meg a saját helyzetét azáltal, hogy a hangulatjavító kedvezményosztogatás máris felveri a francia államháztartás hiányát.