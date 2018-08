Macron már nagyon készül az EP választásokra

A világszerte megerősödött nacionalizmussal szemben az európai integráció és a multilaterális világrend megerősítésért emel szót Emmanuel Macron francia államfő hétfőn Párizsban a nagyköveti értekezletet megnyitó beszédében, kilenc hónappal a jövő májusban esedékes európai parlamenti választások előtt.

A francia elnöki hivatal tájékoztatása szerint a misszióvezetők hagyományos éves értekezletén a köztársasági elnök mindenekelőtt az Európai Unió reformjára tett célkitűzéseire fog emlékeztetni, amelyeknek legfőbb pontjai az eurózóna közös költségvetése, a közös védelmi politika, az internetes óriások európai megadóztatása és a menekültügyi politika uniós harmonizációja.

Az Elysée-palota tanácsadói elismerték, hogy a föderatív Európa megerősítésére egy évvel ezelőtt megfogalmazott ambícióinak egy részéről Macronnak le kellett mondania a gyakran egymásnak ellentmondó érdekeket képviselő tagállamok ellenállása miatt.

A francia diplomácia úgy érzékeli, hogy a kelet-európai és az olaszországi „populista és nacionalista” kormányok, a másokért fizetni nem hajlandó gazdagabb északi országok, a tagállamok közötti fiskális verseny, a migrációtól való félelem, valamint a nehéz Brexit-tárgyalások és a legfőbb szövetséges, Angela Merkel német kancellár belpolitikai meggyengülése nehezítik az Európai Unió reformjára tett francia elképzelések megvalósulását.

Emmanuel Macron ezért újabb szövetségek megkötése érdekében kedden háromnapos európai turnéra indul Dániába, majd Finnországba, hogy egy „progresszív ívet” hozzon létre a jövő májusban esedékes európai parlamenti választások előtt a bevándorlásellenes és euroszkeptikus erőkkel szemben.

A misszióvezetők előtt tartandó beszédében hétfőn a francia államfő a világpolitikai prioritásaira is emlékeztetni fog. Ezek között első helyen szerepel a biztonság, a terrorizmus elleni küzdelem, a világ javainak megőrzése (klímavédelem, oktatás, fejlesztési támogatások a feltörekvő országokban), valamint Franciaország vonzerejének növelése és a francia kultúra, valamint a frankofónia külföldi támogatása.

„Az elmúlt évben a világ sokat változott a nacionalizmus megerősödésével és a multilaterális világrend válságával. Dinamikusabban kell adaptálódni ezekhez a változásokhoz” – fogalmazott az egyik elnöki tanácsadó.

A francia diplomácia elismeri azt is, hogy az Emmanuel Macron és Donald Trump amerikai elnök között kialakított személyes jó viszony ellenére az Egyesült Államok világkereskedelmi háborút indított, hatalmas összegeket követel Európától a NATO fenntartásához, és szabotálja a világ hét legfejlettebb gazdaságát tömörítő G7 csoport tagjai közötti együttműködést.

Az elnöki hivatal szerint miután az ellenzék az európai parlamenti választásokat Macron-ellenes népszavazássá kívánja tenni, a köztársasági elnöknek azt is be kell bizonyítania, hogy a nemzetközi téren tett erőfeszítései közvetlenül is szolgálják a honfitársai érdekeit. A tanácsadók szerint a köztársasági elnök ezért a beszédében számos olyan bejelentést fog tenni, amelyekből kiderül, hogy a belpolitikai reformok teljes párhuzamban állnak Párizs nemzetközi fellépésével és az uniós reformokkal.