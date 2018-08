Macron kiegyezne Moszkvával

Az Európai Uniónak stratégiai partnerségre kell törekednie Törökországgal, a többi között védelmi kérdésekben is, s korszerűsítenie kell a hidegháborút követően kialakított kapcsolatait Oroszországgal – jelentette ki Emmanuel Macron francia államfő Helsinkiben Sauli Niinistö finn elnökkel közös sajtótájékoztatóján. A mi érdekeinket szolgálja, hogy az EU stratégiai viszonyt alakítson ki Törökországgal és Oroszországgal, ami stabilitást teremt, és ez hosszú távon kiszámíthatóvá és erősebbé teszi a viszonyt az Európai Unióval – hangsúlyozta a francia államfő, aki kiemelte, hogy Moszkva és Brüsszel kapcsolatait korszerűsíteni kell.

„Úgy vélem, az olyan kérdésekben, mint a kiberbiztonság, a védelem vagy a stratégiai viszonyok, elképzelhető az új kapcsolatok körvonalazódása Oroszország és az Európai Unió között, ami összeegyeztethető azzal az iránnyal, amely felé Európa most is halad” – emelte ki Macron. Arról is beszélt, szeretné, ha Svédország és Norvégia is csatlakozna a francia biztonsági kezdeményezéshez.

Finnország a múlt héten jelezte belépési szándékát, míg korábban kilenc európai ország csatlakozott. Macron szerint Franciaország és Finnország „kisebb nézeteltérések” ellenére azonos állásponton van biztonsági kérdésekben. A francia elnök beszédében hangsúlyozta: „át kell gondolni az európai biztonságpolitikai felépítményt”. Macron mindemellett megjegyezte, hogy a „NATO továbbra is fontos szövetség marad”.