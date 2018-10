Ma van a Székely Autonómia Napja

A kezdeményezéshez több mint 70 székelyföldi település csatlakozott, de lesznek tűzgyújtások Magyarországon, valamint a Felvidéken is.

Ahogy eddig minden évben, úgy idén is kiemelten foglalkozik a Székely Autonómia Napjával a közmédia.

SZILI KATALIN: SZÉKELYFÖLDÖN TÖRETLEN AZ AUTONÓMIA ÉS AZ ÖSSZEFOGÁS IRÁNTI IGÉNY

A határon túli autonómiaügyek egyeztetési eljárásaiban közvetítő miniszterelnöki megbízott szombaton nyilatkozott az MTI-nek négy napos erdélyi, ezen belül három napos székelyföldi útja végén.

Szili Katalin elmondta, az elmúlt napokban Baróton, Sepsiszentgyörgyön, Csíkszeredában vett részt pódiumbeszélgetéseken, rendezvényeken, és nemcsak politikusokkal, hanem nagyon sok politikán kívüli emberrel is beszélt.

„Az autonómia valamennyi beszélgetőpartnerem részéről igényként merült fel, és azt is megfogalmazták, hogy e cél érdekében félre kell tenni a napi pártpolitikai csatározásokat, és együttesen kell az igényt képviselni” – fogalmazott a miniszterelnöki megbízott. Azt is hozzátette: a fórumokon többen is felvetették: lehet, hogy aktualizálni kellene az autonómiatervezeteket.