Lövöldözés egy pittsburghi zsinagógában, nyolcan meghaltak

Nyolc ember életét vesztette szombaton egy zsinagóga mellett kitört lövöldözésben az egyesült államokbeli Pittsburghben – jelentette a Reuters helyi médiaforrásokra és a CNN amerikai hírtelevízióra hivatkozva. A hatóságok azonosították az elkövetőt: Robert Bowers a negyvenes éveiben jár – mondta el egy neve elhallgatását kérő amerikai tisztségviselő.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök a Twitteren együttérzését fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak és az Egyesült Államoknak, „borzalmas antiszemita erőszakcselekménynek” minősítve a történteket.

Egy helyi televíziócsatorna szemtanúkra hivatkozva azt jelentette, hogy egy fegyveres bement a zsinagógába, és azt kiáltotta: „Minden zsidónak meg kell halnia!” A lövések állítólag a zsinagóga második szintjén dördültek el. Egyelőre nem tudni, hogy a tűzpárbajra a rendőrséggel az épületen kívül vagy belül került sor.

Ugyanakkor azt mondta, hogy a lövöldözéshez nincs köze a fegyvervásárlásra vonatkozó szabályozásoknak, és ha lett volna biztonsági őrség a zsinagóga belsejében, nem lettek volna ilyen végzetes következmények. Meg kellene fontolni, hogy minden templomban és zsinagógában alkalmazzanak fegyveres biztonsági őröket – tette hozzá.

Az Élet Fája zsinagóga honlapján konzervatív, hagyományhű, de egyben progresszív és egyenlőségre törekvő hitközségként írja le magát. Amint Jeff Finkelstein, Pittsburgh város zsidó közösségének elnöke elmondta, szombat reggel a zsinagógába 50-60 ember szokott járni. Pittsburgh Squirrel Hill negyedében, ahol a zsinagóga áll, a pittsburghi zsidóság mintegy fele él.

