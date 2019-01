Letette a hivatali esküt Kongó új elnöke, Felix Tshisekedi

Letette a hivatali esküt csütörtökön Kinshasában Felix Tshisekedi, a Kongói Demokratikus Köztársaság új elnöke, bár a választások tisztaságát az ellenzék egy másik jelöltje és több ország megkérdőjelezte.

Beiktatási beszédében az új elnök megbékélésre szólított fel. Azt mondta, hogy erős, a békén és a biztonságon alapuló országot akarnak építeni. „Olyan Kongót, ahol mindenkinek jut hely” – tette hozzá a ceremóniára összegyűlt több ezer ember előtt.

Tshisekedi az elődje, Joseph Kabila jelenlétében tette le az esküt a kinshasai elnöki palotában, és ezzel ő az első elnök a hatvan éve független ország történetében, aki békés hatalomváltással került Kongó élére.

A beiktatáson megjelent Uhuru Kenyatta kenyai elnök, a többi afrikai országot azonban csak küldöttek képviselték, illetve nagykövetét küldte el az Egyesült Államok és több más európai ország is.

A december 30-i választások tisztaságát és eredményét mások mellett a másik nagy esélyes, Martin Fayulu is vitatta, akit a Kongóban nagy befolyással bíró katolikus egyház is támogatott. Fayulu korábban újraszámlálási kérelmet nyújtott be az alkotmánybírósághoz, ám ezt a testület elutasította.

Az Egyesült Államok és más országok a héten bejelentették, hogy együttműködnek az új vezetővel, de nem gratuláltak a megválasztásához. A múlt héten Moussa Faki Mahamat, az Afrikai Unió (AU) elnöke is kétségeinek adott hangot a kongói választások eredményeit illetően.