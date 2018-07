Lerohanta volna az USA Venezuelát

Trump Venezuela lerohanását tervezte, hogy megdöntse a chávizmust – írták csütörtökön a dél-amerikai lapok, egy napvilágra került tavaly nyári beszélgetésre hivatkozva.

– Nem lenne egyszerűbb, ha az Egyesült Államok lerohanná a szétesőben lévő Venezuelát? – tette fel a kérdést Donald Trump amerikai elnök munkatársainak egy washingtoni megbeszélésen, amelyen a Venezuela elleni szankciókról tárgyaltak. A felvetést egy neve elhallgatását kérő tisztségviselő hozta nyilvánosságra. Beszámolója szerint a jelen lévő akkori külügyminiszter, Rex Tillerson és a nemzetbiztonsági tanácsadó, Herbert McMaster meglepődve fogadta a kérdést.

– Venezuela nincs messze tőlünk, az emberek szenvednek és meghalnak ott. Több lehetőségünk is van az ország kapcsán, beleértve a katonai beavatkozást is, amennyiben ez szükséges – mondta az amerikai elnök később a nyilvánosság előtt. Tavaly nyáron Trump még dél-amerikai kollégáinak is felvetette a beavatkozás lehetőségét.

– A munkatársaim azt kérték, ezt ne hozzam fel – fordult a venezuelai válság által leginkább érintett Kolumbia elnökéhez egy munkavacsorán. Ezt követően kérdőre vonta az országvezetőket, hogy biztosak-e benne, hogy nem akarnak támadásba lendülni. Kormányzati források szerint később McMasternek sikerült meggyőznie az elnököt arról, hogy felvetése igen kockázatos és veszélyes.

Venezuelában – ahogy Dél-Amerika legtöbb országában – megdöbbenéssel fogadták Trump ötletét. – Az amerikai elnök fenyegetése őrültség és példátlanul szélsőséges – jelezte a venezuelai védelmi miniszter, Vladimir Padrino López. A baloldali vezetésű dél-amerikai országot már hosszú ideje elhúzódó gazdasági és politikai válság sújtja, amelyért a chávista vezetőt, Nicolás Madurót okolja az USA és a szomszédos országok. Maduro szerint azonban az USA sodorta káoszba a szocia­lista országot nyomásgyakorlásával, hiszen rá akarja tenni a kezét az ország hatalmas olajtartalékai­ra.

A hatalmához sokat vitatott módon ragaszkodó Maduro most felszólította a venezuelai fegyveres erőket a készenlétre.

Hála Trump fenyegetései­nek a venezuelai elnöknek most valóban lesz oka Amerikára mutogatni.